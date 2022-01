Von Klaus Welzel, Benjamin Auber und Julia Lauer

Heidelberg. Die RNZ spricht mit Fachleuten wie dem Heidelberger Chef-Virologen am Universitätsklinikum, Prof. Dr. Hans-Georg Kräusslich, im RNZ-Corona-Podcast über die Entwicklung der Pandemie in der Region und über die Herausforderungen, die sich dadurch für das Gesundheitssystem, die Politik und die Bevölkerung ergeben.

Das sind die Themen in der 85. Folge mit dem Heidelberger Chef-Virologen am Universitätsklinikum, Prof. Dr. Hans-Georg Kräusslich: Viele Menschen haben plötzlich ihren Genesenen-Status verloren - was bedeutet das und warum ist das mindestens unglücklich? Soll man mit dem Boostern warten, bis es einen Impfstoff gegen Omikron gibt? Wie wird sich die Omikronwelle bis Ende Februar in der Region entwickeln? Wie sehr kann man PCR-Tests vertrauen?

In der 84. Folge des RNZ-Corona-Podcasts spricht Publizistin Katharina Nocun über Verschwörungsanhänger und wie man sie wieder zurückgewinnen kann. Außerdem: Was sollte die Politik und Gesellschaft tun, um Hass in Netz zu bekämpfen? Und wer sind eigentlich die Spaziergänger, die montags auf die Straße gehen und welche Ziele werden verfolgt?

RNZ-Corona-Podcast - Folge 84: Verschwörungserzählungen und die Pandemie Rhein-Neckar-Zeitung · RNZ-Corona-Podcast-Folge 84: Wie Corona Verschwörungsmythen befördert Interview: Benjamin Auber / Schnitt und Produktion: Götz Münstermann

Das sind die Themen in der 83. Folge mit dem Heidelberger Chef-Virologen am Universitätsklinikum, Prof. Dr. Hans-Georg Kräusslich: Was bringt eine Impfpflicht, die erst im Frühjahr in Kraft treten würde? Was für Auswirkungen hat die Omikron-Welle auf die Debatte um die Impfpflicht? Wie ist die Lage in der Region und wie stark ist das Personal im Uniklinikum von Neu-Infektionen betroffen? Und kann wegen Omikron ruhigen Gewissens ins Kino, Restaurant oder einkaufen gehen? Hier können Sie die Folge nachlesen.

RNZ-Corona-Podcast - Folge 83: Was Omikron für die Impfpflicht-Debatte bedeutet Interview: Klaus Welzel / Schnitt und Produktion: Götz Münstermann

Von der Kirchenbank ins Internet: In der 82. Folge geht es auch darum, wie die Pandemie die religiösen Praktiken verändert – mit Blick auf Online-Gottesdienste zum Beispiel. Ist es egal, wo man betet? "Auf der Couch dem Gebet zu folgen, macht die Couch nicht zu einem heiligen Ort", sagt der Religionssoziologe Detlef Pollack. Nicht umsonst gebe es abgegrenzte Kirchen. "Es verändert etwas, wenn man sich dem Heiligen nähert." Hier können Sie die Folge nachlesen.

RNZ-Corona-Podcast - Folge 82: Wie sich Corona auf die Religiosität auswirkt Interview: Julia Lauer / Schnitt und Produktion: Reinhard Lask

In der 81. Folge mit dem Heidelberger Chef-Virologen am Universitätsklinikum, Prof. Dr. Hans-Georg Kräusslich, geht es unter anderem um diese Fragen: Warum Triage im Moment nicht eine konkrete, sondern nur eine rechtliche Frage ist. Warum der milde Verlauf von Omikron weder Grund für Entwarnung noch für Panik ist. Und warum die Omikron-Welle bei uns später ankommt. Hier können Sie die Folge nachlesen.

RNZ-Corona-Podcast - Folge 81: Warum die Omikron-Welle bei uns später ankommt Interview: Klaus Welzel / Schnitt und Produktion: Götz Münstermann

In der 80. Folge geht es unter anderem darum, wie man am Weihnachtsabend richtig lüftet und warum Masken auch in Kirchen so wichtig sind. Außerdem: Was über Omikron bekannt ist und warum Aussagen über die mögliche Erkrankung gerade so schwer sind. Was kann der neue Impfstoff Novavax leisten? Können Studien die Langzeitfolgen von Covid-19 jetzt schon seriös bewerten? Haben die vielen Corona-Intensivpatienten schon Auswirkungen auf die Behandlung von Krebspatienten? Hier können Sie die Folge nachlesen.

RNZ-Corona-Podcast - Folge 80 Interview: Klaus Welzel / Schnitt und Produktion: Götz Münstermann

In der 79. Folge mit dem Heidelberger Chef-Virologe Hans-Georg Kräusslich geht um die Fragen, warum sich Omikron in diesem Winter durchsetzen wird und warum dann auch Geboosterte wieder mit Tests rechnen müssen. Außerdem gibt es einen Ausblick auf die kommenden Corona-Wochen. Hier können Sie die Folge nachlesen.

RNZ-Corona-Podcast - Folge 79 Interview: Klaus Welzel / Schnitt und Produktion: Reinhard Lask

In der 78. Folge rät Aerosolforscher Dr. Christof Asbach von ungelüfteten Innenräumen ab, weil die Gefahr einer indirekten Infektion stetig steigt. Außerdem: Warum Fahrstühle als Infektionstreiber immer noch unterschätzt werden und weshalb die Diskussion um Lüftungsanlagen in den Schulen in eine falsche Richtung geht. Hier können Sie die Folge nachlesen.

RNZ-Corona-Podcast - Folge 78: Aerosolforscher Christof Asbach über die Ansteckungsgefahr in geschlossenen Räumen Interview: Benjamin Auber / Schnitt und Produktion: Reinhard Lask

In der 77. Folge mit dem Heidelberger Chef-Virologen am Universitätsklinikum, Prof. Dr. Hans-Georg Kräusslich, geht es unter anderem um diese Themen: Warum die Intensivstation im Uniklinikum Heidelberg kein Betten-, sondern ein Personalproblem hat. Warum es bei Omikron (noch) keinen Grund zur Dramatisierung gibt. Und warum Schweden kein gutes Beispiel in der Pandemiebekämpfung ist. Hier können Sie die Folge nachlesen.

RNZ-Corona-Podcast - Folge 77: Warum es bei Omikron (noch) keinen Grund zur Dramatisierung gibt Interview: Klaus Welzel / Schnitt und Produktion: Götz Münstermann

In der 76. Folge erklärt Mathematiker Dr. Jan Fuhrmann von der Universität Heidelberg, wie Modelle funktionieren, um Corona-Wellen vorherzusagen. Warum ist das exponentielle Wachstum so schwer zu verstehen? Außerdem erklärt Fuhrmann weshalb es nicht an der Datenlage liegt, wenn Prognosen ungenau werden. Und welche Rolle spielen verschiedene Corona-Varianten bei den mathematischen Berechnungen? Hier können Sie die Folge nachlesen.

RNZ-Corona-Podcast - Folge 76: Wie kann man eine Corona-Welle vorhersagen? Interview: Benjamin Auber / Schnitt und Produktion: Götz Münstermann

Die Omikron-Variante könnte Delta verdrängen. Darauf verweist der Heidelberger Virologe Hans-Georg Kräusslich in der 75. Folge. Und er plädiert für eine Impfpflicht. "Das Virus lässt sich nicht vollständig wegimpfen", sagt Kräusslich. Allerdings können nur so die Kliniken baldmöglichst entlastet werden. Hier können Sie die Folge nachlesen.

RNZ-Corona-Podcast - Folge 75: Was wir derzeit über die Omikron-Variante wissen Interview: Klaus Welzel / Schnitt und Produktion: Reinhard Lask

In der 74. Folge geht es um die Sicherheit des Impfstoffs für Fünf- bis Elfjährige und um die Chancen und Risiken einer Impfung. Thema sind auch Corona-Infektionen bei Kindern. Hierzu sprachen wir mit den beiden Kinder- und Jugendmedizinern Prof. Dr. Benedikt Fritzsching und Dr. Jürgen Grulich-Henn. Hier können Sie die Folge nachlesen.

RNZ-Corona-Podcast - Folge 74: Was man über die Corona-Kinderimpfung weiß Interview: Julia Lauer / Schnitt und Produktion: Reinhard Lask, Götz Münstermann

In der 73. Folge beantwortet der Heidelberger Chefvirologe Hans-Georg Kräusslich unter anderem diese Fragen: Warum sollten Eltern ihre Kinder impfen lassen, obwohl für diese, Corona kaum gefährlich ist? Wieso ist die Gefahr einer Triage derzeit höher, obwohl die Todeszahlen weitaus niedriger sind, als noch vor einem Jahr. Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass eine neue Corona-Variante den bisherigen Impfschutz umgehen könnte? Hier können Sie die Folge nachlesen.

RNZ-Corona-Podcast - Folge 73: Wie gefährlich ist die neue südafrikanische Variante? Interview: Klaus Welzel / Schnitt und Produktion: Reinhard Lask

Professor Jürgen Bauer spricht in der 72. Folge über die verheerende Wirkung eines erneuten Lockdowns: "Wir müssen vor allem zu Weihnachten älteren Menschen Kontakte ermöglichen, um ihre Emotionalität und Resilienz zu stärken", sagt Bauer. Er fordert, gerichtet an die Besucher, eine strenge Maskendisziplin ein. Hier können Sie die Folge nachlesen.

RNZ-Corona-Podcast - Folge 72 Interview: Benjamin Auber / Schnitt und Produktion: Reinhard Lask

Wieso hat Japan so eine niedrige Inzidenz, während Österreich in den Lockdown geht? Darüber spricht der Chefvirologe am Heidelberger Universitätsklinikum, Hans-Georg Kräusslich, in der 71. Folge. Hoffnungen setzt er auch in einen neuen Totimpfstoff. Hier können Sie die Folge nachlesen.

RNZ-Corona-Podcast - Folge 71: Wieso Japan kaum Infektionen hat und in Österreich der Lockdown kommt Interview: Klaus Welzel / Schnitt und Produktion: Reinhard Lask

In der 70. Folge spricht Politikredakteur Benjamin Auber mit den beiden Mannheimer Sozialpsychologen Jana Berkessel und Tobias Ebert über das Ausbreitungsverhalten von Corona. Warum trifft es erst reichere Regionen, wütet später aber umso heftiger in ärmeren Gebieten? Außerdem: Weshalb ist die Spanische Grippe 1918/19 so gut mit der Corona-Pandemie vergleichbar? Hier können Sie die Folge nachlesen.

RNZ-Corona-Podcast - Folge 70: Warum die Pandemie in armen Regionen heftiger wütet Interview: Klaus Welzel / Schnitt und Produktion: Götz Münstermann

In der 69. Folge mit Hans-Georg Kräusslich geht es unter anderem um diese Themen: Warum die Impfung nicht nur den Geimpften selbst schützt. Warum es vor allem bei älteren Menschen Impfdurchbrüche gibt. Wer sich auf jeden Fall eine Impfauffrischung holen sollte. Warum Boostern exzellent wirkt und doch nicht das Allheilmittel ist. Und was sich ab kommender Wochen in den Kliniken für Ungeimpfte ändern wird.

RNZ-Corona-Podcast - Folge 69: Warum es weniger Intensivplätze gibt und wann OPs verschoben werden Interview: Klaus Welzel / Schnitt und Produktion: Götz Münstermann

In der 68. Folge mit Intensivmediziner und DIVI-Präsident Gernot Marx geht es um folgende Themen: Wie sieht die aktuelle Lage auf den Intensivstationen aus? Lassen sich Querdenker von einer schweren Corona-Infektion beeindrucken? Was ist mit den Pflegekräften, können sich dafür noch genügend Menschen begeistern? Und warum die Hospitalisierungsrate genau die richtige Einheit ist, um die Corona-Lage einschützen zu können.

In der 67. Folge mit Hans-Georg Kräusslich, Chefvirologe am Uniklinikum, geht es um folgende Themen: Was ist beim Hopp-Unternehmen Curevac mit dem Impfstoff schiefgelaufen? Was ist von einem Impfstoff per Nasenspray zu halten? Spermien, Eizellen und Fruchtbarkeit - was machen hier die Corona-Impfstoffe? Und warum das Uniklinikum Heidelberg keine Verschwörungs-Bearbeitungs-Stelle einrichten kann. Hier können Sie die Folge nachlesen.

RNZ-Corona-Podcast - Folge 67: Warum die Impfung keine Folgen für Spermien und Fruchtbarkeit hat Interview: Klaus Welzel / Schnitt und Produktion: Götz Münstermann

In der 66. Folge spricht Politikredakteur Benjamin Auber mit dem Mannheimer Bildungspsychologen Stefan Münzer über Studierende und wie sie die Corona-Krise gemeistert haben. Außerdem: Kann digitaler Unterricht tatsächlich den Hörsaal ersetzen? Und warum eine Online-Prüfung eine Leistungsabfrage vor Ort durchaus ersetzen kann. Hier können Sie die Folge nachlesen.

RNZ-Corona-Podcast - Folge 66: Wie haben Studenten die Pandemie gemeistert? Interview: Benjamin Auber / Schnitt und Produktion: Reinhard Lask

In der 65. Folge geht es um folgende Themen: Warum es nicht schlimm ist, dass der Medizin-Nobelpreis dieses Jahr nicht an die mRNA-Impfstoff-Entdecker ging. Warum unklar ist, was ein Anstieg der Infektionen unter Schülern bedeutet. Und: Ist die Zero-Covid-Strategie in Neuseeland und Australien gescheitert? Hier können Sie die Folge nachlesen.

RNZ-Corona-Podcast - Folge 65: Wird das Ende der Maskenpflicht in Schulen zum Problem? Interview: Klaus Welzel / Schnitt und Produktion: Götz Münstermann

In der 64. Folge spricht Politikredakteur Benjamin Auber mit dem Kieler Krisenforscher Frank Roselieb darüber, wie die Politik eine geeignete Krisenkommunikation auf die Beine stellen kann. Außerdem: Hat sich der Föderalismus in der Corona-Pandemie bewährt? Und welche Krisen könnten in Zukunft uns noch vor größere Probleme stellen? Hier können sie die Folge nachlesen.

RNZ-Corona-Podcast - Folge 64: Für Krisenforscher Roselieb könnte die Pandemie nur ein leises Vorspiel sein Interview: Benjamin Auber / Schnitt und Produktion: Götz Münstermann

In der 63. Folge geht es um folgende Themen: Zwar glaubt der Uni-Chefvirologe Hans-Georg Kräusslich, dass wir die Pandemie in wenigen Monaten hinter uns haben, von einem vorzeitigen "Freedom-Day" hält er jedoch nichts. Außerdem halten geht es um die Frage, was Deutschland in Sachen Corona gut gemacht hat und was man von anderen Ländern noch lernen könnte. Hier können Sie die Folge nachlesen.

RNZ-Corona-Podcast - Folge 63: "Im Frühjahr haben wir Corona hinter uns" Interview: Klaus Welzel / Schnitt und Produktion: Reinhard Lask

In der 62. Folge spricht Politikredakteur Benjamin Auber mit Professor Georg Cremer, der bis zum Jahr 2017 Generalsekretär des Deutschen Caritasverbandes war. Er äußert sich zu den sozialen Folgen der Corona-Pandemie und erklärt, warum gerade Bildung der Schlüssel zu einer gerechteren Gesellschaft ist. Hier können Sie die Folge nachlesen.

RNZ-Corona-Podcast - Folge 62: Wie der Sozialstaat in der Corona-Krise mehr leisten könnte Interview: Benjamin Auber / Schnitt und Produktion: Reinhard Lask

Ohne Maske wird es diesen Winter nicht gehen: Der Uni-Chefvirologe Hans-Georg Kräusslich spricht in der 61. Folge über die nachlassende Bereitschaft, sich impfen zu lassen. Hier können Sie die Folge nachlesen.

RNZ-Corona-Podcast - Folge 61: Ohne Maske wird es diesen Winter nicht gehen Interview: Klaus Welzel / Schnitt und Produktion: Reinhard Lask

In der 60. Folge spricht Politikredakteur Benjamin Auber mit Professorin Jutta Rump, die das Institut für Beschäftigung und Employability (IBE) in Ludwigshafen leitet. Sie spricht über die Vor- und Nachteile von Homeoffice und wie eine moderne Arbeitskultur auszusehen hat. Außerdem erklärt Sie, wie sich die künstliche Intelligenz künftig auswirken wird und warum Teilhabe der Schlüssel für mehr Produktivität ist.

RNZ-Corona-Podcast - Folge 60: Warum Homeoffice nicht mehr verschwinden wird Interview: Benjamin Auber / Schnitt und Produktion: Götz Münstermann

In der 59. Folge geht es unter anderem um die Fragen, was es bedeutet, wenn demnächst die Inzidenzwerte weiter deutlich ansteigen, ob es eine Testpflicht für Lehrer und Schulpersonal geben sollte und wie hoch die Impfquote wirklich ist. Hier können Sie die Folge nachlesen.

RNZ-Corona-Podcast - Folge 59: Was bedeutet es, wenn die Inzidenzwerte wieder deutlich steigen? Interview: Klaus Welzel / Schnitt und Produktion: Reinhard Lask

In der 58. Folge spricht RNZ-Chefredakteur Klaus Welzel mit dem Heidelberger Chefvirologen Hans-Georg Kräusslich über lästige Masken, den vergeblichen Versuch, die Herdenimmunität zu erreichen und warum die Lambda-Variante noch keine große Herausforderung ist. Hier können Sie die Folge nachlesen.

RNZ-Corona-Podcast - Folge 58: Warum Impfdruck eher schadet und die Lambda-Variante überbewertet wird Interview: Klaus Welzel / Schnitt und Produktion: Reinhard Lask

In der 57. Folge spricht RNZ-Redakteur Benjamin Auber mit Prof. Oliver Dickhäuser, Lehrstuhlinhaber für Pädagogische Psychologie an der Universität Mannheim, über die Folgen der Corona-Pandemie für Schüler. Wen haben die Einschränkungen besonders getroffen? Außerdem: Wie kann frühzeitig eine beginnende Depression erkannt werden? Und welche Rolle spielt der Präsenzunterricht: Ein absolutes Muss oder in Zeiten von immer besser werdenden digitalen Konzepten verzichtbar? Hier können Sie die Folge nachlesen.

RNZ-Corona-Podcast - Folge 57: Warum es keinen weiteren Bildungslockdown geben darf Interview: Benjamin Auber / Schnitt und Produktion: Götz Münstermann

In der 56. Folge spricht RNZ-Redakteur Benjamin Auber mit Edgar Reisch, Pflegedirektor am Uniklinikum Heidelberg, über die Corona-Pandemie und die Folgen für die Pflegekräfte. Außerdem: Wie hoch ist die Impfbereitschaft der Beschäftigten? Welche Rolle spielte die Delta-Variante? Und ist es überhaupt sinnvoll, Corona-Maßnahmen nur noch von der Sieben-Tage-Inzidenz abhängig zu machen?

RNZ-Corona-Podcast - Folge 56: Wie hoch ist die Impfbereitschaft beim Pflegepersonal? Interview: Benjamin Auber / Schnitt und Produktion: Götz Münstermann

In der 55. Folge mit Prof. Hans-Georg Kräusslich, Chefvirologe am Uniklinikum Heidelberg, geht es unter anderem um die Fragen: Wann wird die Delta-Variante wirklich zum Problem? Warum das größte Risiko nun bei Jugendlichen liegt. Wann Urlauber bei der Rückreise wieder getestet werden sollten und müssen. Und warum in der allgemeinen Todesrate die Covid-Toten nicht auf Anhieb zu erkennen sind. Hier können Sie die Folge nachlesen.

RNZ-Corona-Podcast - Folge 55: Warum Jugendliche zur neuen Risikogruppe werden Interview: Klaus Welzel / Schnitt und Produktion: Götz Münstermann

In der 54. Folge mit dem Uni-Chefvirologen Hans-Georg Kräusslich dreht sich alles um den Rückschlag bei Curevac. Hier können Sie die Folge nachlesen.

RNZ-Corona-Podcast - Folge 54: Was kann man aus dem "Curevac"-Rückschlag lernen? Interview: Klaus Welzel / Schnitt und Produktion: Reinhard Lask

In der 53. Folge geht es unter anderem um diese Fragen: Wie lange hält die Impfung vor und warum sollten Alte und Risikopatienten vor dem Winter eine Auffrischung ihrer Impfung bekommen? Und warum sollte man bei der Frage von Großveranstaltungen nicht vorn vorneherein das maximale Risiko austesten? Und kommt Curevac mit seinem Impfstoff zu spät? Wie viele Impfstoffe braucht man denn überhaupt? Hier können Sie die Folge nachlesen.

RNZ-Corona-Podcast - Folge 53: Müssen wir uns wegen der EM Sorgen machen? Interview: Klaus Welzel / Schnitt und Produktion: Götz Münstermann

In der 52. Folge geht es unter anderem um diese Fragen: Warum es Auffrischungen der Covid-Impfung geben muss und sich die mRNA-Vakzine in Europa wohl durchsetzen werden. Warum es keine Impfpflicht für Kinder braucht und warum es in Deutschland keine eindeutige Impfempfehlung für Schwangere gibt. Und wie ansteckend können Geimpfte noch sein? Hier können Sie die Folge nachlesen.

RNZ-Corona-Podcast - Folge 52: Wie ansteckend können Geimpfte noch sein? Interview: Klaus Welzel / Schnitt und Produktion: Götz Münstermann

In der 51. Folge geht es unter anderem um die Fragen, ob das Ende der Impfpriorisierung gerechtfertigt ist, wie ansteckend Geimpfte noch sind, ob eine Impfpflicht für Jugendliche und Kinder sinnvoll ist und wie oft man in Zukunft eine Auffrischungsimpfung braucht. Hier können Sie die Folge nachlesen.

RNZ-Corona-Podcast - Folge 51: Ist eine Impfpflicht für Jugendliche und Kinder sinnvoll? Interview: Klaus Welzel / Schnitt und Produktion: Reinhard Lask

In der 50. Folge zeigt sich der Heidelberger Uniklinik-Chefvirologe Hans-Georg Kräusslich zuversichtlich, dass die Dritte Welle der Corona-Pandemie in Deutschland die letzte gewesen sein könnte. Für andere Teile der Welt allerdings ist er da jedoch weitaus weniger optimistisch. Hier können Sie die Folge nachlesen.

RNZ-Corona-Podcast - Folge 50: War die Dritte Corona-Welle in Deutschland die letzte? Interview: Klaus Welzel / Schnitt und Produktion: Reinhard Lask

In der 49. Folge geht es unter anderem um diese Fragen: Wie ist die Lage auf den Intensivstationen in der Region und welcher Patient kommt in die Uniklinik und welcher nicht? Wie belastet ist das Gesundheitssystem derzeit? Warum hat Heidelberg weniger Neu-Infektionen als die Landkreise? Und wie sollen Geimpfte behandelt werden, obwohl es keine hundertprozentige Sicherheit gibt. Hier können Sie die Folge nachlesen.

RNZ-Corona-Podcast - Folge 49: Wie ist die Situation auf den Intensivstationen in der Region? Interview: Klaus Welzel / Schnitt und Produktion: Götz Münstermann

In der 48. Folge geht es darum, ab welchem Impffortschritt die Corona-Beschränkungen enden könnten, wie gefährlich die Entwicklungen in Indien sind und unter welchen Umständen die Pandemie im Herbst hierzulande vorbei sein könnte. Hier können Sie die Folge nachlesen.

RNZ-Corona-Podcast - Folge 48: Könnte die Pandemie im Herbst in Deutschland vorbei sein? Interview: Klaus Welzel / Schnitt und Produktion: Reinhard Lask

In der 47. Folge geht es unter anderem um folgende Fragen: Warum sind die nächtlichen Ausgangssperren sinnvoll? Wird die dritte Welle schlimmer als die zweite oder gehen mit dem Frühling auch die Infektionszahlen wieder runter? Reichen die Maßnahmen der "Bundesnotbremse" aus? Ist das Impfziel, bis Herbst jedem ein Impfangebot zu machen, noch zu halten? Hier können Sie die Folge nachlesen.

RNZ-Corona-Podcast - Folge 47: Warum nächtliche Ausgangssperren sinnvoll sind Interview: Klaus Welzel / Schnitt und Produktion: Reinhard Lask

In der 46. Folge geht es unter anderem um die Fragen: Warum alles auf eine nächtliche Ausgangssperre hinausläuft, was die Chancen und Risiken von SputnikV sind und warum der moralische Schaden durch die "Querdenker"-Demos größer ist als der epidemologische Schaden. Hier können Sie die Folge nachlesen.

RNZ-Corona-Podcast - Folge 46: Die Bevölkerung tagsüber nicht einsperren Interview: Klaus Welzel / Schnitt und Produktion: Götz Münstermann

In der 45. Folge geht es unter anderem um die Frage, welche Fehler die Bundesregierung im Umgang mit dem Impfstoff Astra-Zeneca gemacht hat und wie besorgniserregend die Meldungen über immer neue Corona-Varianten sind. Hier können Sie die Folge nachlesen.

RNZ-Corona-Podcast - Folge 45: Die Fehler im Umgang mit dem Impfstoff "Astra-Zeneca" Interview: Klaus Welzel / Schnitt und Produktion: Reinhard Lask

Seit einem Jahr spricht RNZ-Chefredakteur Klaus Welzel mit dem Chef-Virologen der Universitätsklinik Heidelberg, Hans-Georg Kräusslich, über den Corona-Virus, seine Auswirkungen und Entwicklungen. In der heutigen 44. Folge geht es darum, ob der Schrecken in Sachen Pandemie heute größer als vor einem Jahr, weil das Virus weiter mutiert? Oder auch geringer, weil wir mehr über das Virus wissen? Vor allem sei der Schrecken wohl anders, meint Kräusslich. Hier können Sie die Folge nachlesen.

RNZ-Corona-Podcast - Folge 44: Rückblick auf ein Jahr Corona-Podcast – und ein Ausblick Interview: Klaus Welzel / Schnitt und Produktion: Reinhard Lask

In der 43. Folge mit Professor Hans-Georg Kräusslich, Chefvirologe am Uniklinikum Heidelberg, geht es unter um diese Fragen: Müssen wir in der 3. Welle wieder Schließungen erwarten? Was bedeuten die Nachrichten zu Astra-Zeneca? Wann wird Deutschland durchgeimpft sein? Und was bedeutet die Studie, die zwischen starkem Pollenflug und mehr Coronainfektionen einen Zusammenhang sieht. Hier können Sie die Folge nachlesen.

RNZ-Corona-Podcast - Folge 43: Die dritte Welle ist da. Was bedeutet das jetzt für uns, den Alltag und die Öffnungen? Interview: Klaus Welzel / Schnitt und Produktion: Götz Münstermann

In der 42. Folge geht es unter anderem darum, was der Wissenschaftler zu den neuen Beschlüssen der Politik In der neuen Folge mit Prof. Hans-Georg Kräusslich, Chefvirologe am Uniklinikum Heidelberg, geht es unter darum, was der Wissenschaftler zu den neuen Beschlüssen der Politik sagt, was Schnelltest beim Discounter (nicht) leisten können, und was jetzt bei der regionalen Öffnung des Einzelhandels geschehen wird. Und dass das Uniklinikum Heidelberg auf einmal keinen Impfstoff von AstraZeneca mehr bekommt. Hier können Sie die Folge nachlesen.

RNZ-Corona-Podcast - Folge 42: Impfen in den Arztpraxen ist keine Raketenwissenschaft Interview: Klaus Welzel / Schnitt und Produktion: Götz Münstermann

In der 41. Folge geht es unter anderem um die Frage, wie es mit den Impfungen und dem Impftempo jetzt weitergehen soll; was es mit Impfpässen für Probleme geben könnte; und warum der Wissenschaftler befürchtet, dass Anfang März planlos geöffnet wird. Hier können Sie die Folge nachlesen.

RNZ-Corona-Podcast - Folge 41: Bringt ein Impfpass eine zu große Ungleichbehandlung? Interview: Klaus Welzel / Schnitt und Produktion: Götz Münstermann

In der 40. Folge geht es unter anderem um die Frage, warum Astrazeneca einen guten Impfstoff abgeliefert hat, Professor Lauterbach und Weltärztepräsident Montgomery die Öffentlichkeit verunsichern und warum uns Corona erhalten bleibt, auch wenn weite Teile der Bevölkerung geimpft sein werden. Hier können Sie die Folge nachlesen.

RNZ-Corona-Podcast - Folge 40: Warum eine Inzidenz unter 10 schwer zu halten sein wird Interview: Klaus Welzel / Schnitt und Produktion: Götz Münstermann

In der 39. Folge geht es unter anderem um die Frage, ob das nächtliche Ausgangsverbot in Baden-Württemberg wirklich dabei geholfen hat, den Inzidenzwert nachhaltig zu senken. Hier können Sie die Folge nachlesen.

RNZ-Corona-Podcast - Folge 39: Hat Ausgangssperre den Inzidenzwert wirklich nachhaltig gesenkt? Interview: Klaus Welzel / Schnitt und Produktion: Reinhard Lask

In der 38. Folge mit Prof. Hans-Georg Kräusslich, Chefvirologe am Uniklinikum Heidelberg, geht es um unter anderem um diese Fragen: Sollen Geimpfte wirklich Vorteile haben, wie es etwa Konzertveranstalter planen? Und wenn in einer Region die Inzidenz dauerhaft unter 50 ist, soll hier dann gelockert werden? Hier können Sie die Folge nachlesen.

RNZ-Corona-Podcast - Folge 38: Sollen Geimpfte wirklich Vorteile haben? Interview: Klaus Welzel / Schnitt und Produktion: Götz Münstermann

In der 37. Folge geht es um diese Fragen: Warum es so wichtig ist, die Ausbreitung der Virusmutationen zu verzögern; was für und was gegen den Impfstoff von AstraZeneca spricht; was die Ausgangssperren wirklich bringen; und warum der Wissenschaftler ein Problem mit manchen Kollegen und deren öffentlichen Stellungnahmen hat. Die Folge können Sie hier nachlesen.

In der 36. Folge blickt Hans-Georg Kräusslich verhalten optimistisch in die Zukunft. Vor allem die immer noch zu wenig geschützten Bewohner von Alten- und Pflegeheimen blieben Sorgenkinder. Zudem schätzt er, dass die Mutationen derzeit zu ein oder zwei Prozent aller Coronainfektionen in Deutschland ausmachen. Schulen zu öffnen könne man zwar versuchen, aber die Gastronomie muss auf einen warmen Frühling hoffen. Der Lockdown sei noch lange nicht vorbei. Die Folge können Sie hier nachlesen.

RNZ-Corona-Podcast - Folge 36: Wann können die Corona-Maßnahmen wieder gelockert werden? Interview: Klaus Welzel / Schnitt und Produktion: Reinhard Lask

In der 35. Folge geht es um diese Fragen: Warum liegt Baden-Württemberg beim Impfen so weit hinten? Brauchen wir eine Impfpflicht? Ist die Situation in unserer Region wirklich etwas besser als vor vier Wochen? Und warum gibt es immer wieder Ausbrüche in Pflegeeinrichtungen? Die Folge können Sie hier nachlesen.

RNZ-Corona-Podcast - Folge 35: Warum liegen wir beim Impfen so weit hinten? Interview: Klaus Welzel / Schnitt und Produktion: Götz Münstermann

In der 34. Folge geht es darum, wie "gefährlich" die "britische" Corona-Variante tatsächlich ist, warum wohl erst zum Sommer eine nennenswerte Lockdown-Lockerung vertretbar ist und warum das Wort "Impfchaos" unzutreffend ist. Die Folge können Sie hier nachlesen.

RNZ-Corona-Podcast - Folge 34: Wie gefährlich ist die Variante B.1.1.7? Interview: Klaus Welzel / Schnitt und Produktion: Reinhard Lask

In der 33. Folge geht es um die Frage, wer wann wie geimpft wird, wie mobile Impfteams arbeiten, wie der Impfstoff tiefgekühlt wird und was mit den geimpften Menschen in den kommenden zwei Jahren geschieht. Und was weiß die Wissenschaft mittlerweile über die englische Mutation des Coronavirus? Die Folge können Sie hier nachlesen.

RNZ-Corona-Podcast - Folge 33: Was wir über das Impfen wissen müssen Interview: Klaus Welzel / Schnitt und Produktion: Götz Münstermann

In der 32. Folge geht es unter anderem um die Frage, warum eine Triage im Uniklinikum Heidelberg vorerst nicht zu erwarten ist, warum es gerade so schwere Ausbrüche in Seniorenheimen gibt und weshalb Spanien gerade so gut dasteht. Die Folge können Sie hier nachlesen.

RNZ-Corona-Podcast - Folge 32: Ist am Uniklinikum Heidelberg mit einer Triage zu rechnen? Rhein-Neckar-Zeitung www.rnz.de · RNZ Corona Podcast 32 Interview: Klaus Welzel / Schnitt und Produktion: Götz Münstermann

In der 31. Folge geht es unter anderem um die Frage, welche Risiken bei der Impfung gegen Corona bestehen und welche Personengruppen sich möglicherweise noch bei der Impfung zurückhalten müssten. Die Folge können Sie hier nachlesen.

RNZ-Corona-Podcast - Folge 31: Die Risiken bei der Corona-Impfung Interview: Klaus Welzel / Schnitt und Produktion: Reinhard Lask

In der 30. Folge geht es um die Frage, wer zuerst geimpft werden soll, sobald ein Corona-Impfstoff zur Verfügung steht? Und was wir von asiatischen Ländern im Umgang mit der Pandemie lernen können. Das Gespräch können Sie hier nachlesen.

RNZ-Corona-Podcast - Folge 30: Wer soll zuerst geimpft werden, wenn ein Impfstoff zur Verfügung steht? Interview: Klaus Welzel / Schnitt und Produktion: Manuel Reinhardt

In der 29. Folge geht es um die Frage, was die neuen Einschränkungen bewirken können? Was mit den Lockerungen zu Weihnachten zu beachten ist? Und wie sinnvoll es ist, 46 oder mehr Euro für einen Schnelltest in einem privaten Testzentrum auszugeben? Das Gespräch können Sie hier nachlesen.

RNZ-Corona-Podcast - Folge 29: Lohnt es sich Geld, für Schnelltests auszugeben? Interview: Klaus Welzel / Schnitt und Produktion: Götz Münstermann

In der 28. Folge geht es um die Frage wie sinnvoll regionale Lockdowns sind. Chefvirologe Hans-Georg Kräusslich spricht über die Medikamente, die eingesetzt werden, um Corona-Patienten zu helfen. Den Podcast können Sie hier nachlesen.

RNZ-Corona-Podcast - Folge 28: Wie sinnvoll sind regionale Lockdowns? Interview: Klaus Welzel / Schnitt und Produktion: Lydia Dartsch

In der 27. Folge geht es um den von der Firma Biontech entwickelten Corona-Impfstoff auf mRNA-Basis. Chefvirologe Hans-Georg Kräusslich spricht über Chancen und Risiken der Impfung. Den Podcast können Sie hier nachlesen.

RNZ-Corona-Podcast - Folge 27: Die Unwägbarkeiten des neuen Corona-Impfstoffs Interview: Klaus Welzel / Schnitt und Produktion: Reinhard Lask

In der 26. Folge geht um die Frage, ob es verantwortbar ist, statt eines Teil-Lockdowns nur noch die sogenannten Risikogruppen zu schützen. Hans-Georg Kräusslich, Chef-Virologe am Heidelberger Universitätsklinikum, warnt davor, den "schwedischen Weg" zu gehen. Den Podcast können Sie hier nachlesen.

RNZ-Corona-Podcast - Folge 26: Warnung vor dem schwedischen Weg Interview: Klaus Welzel / Schnitt und Produktion: Götz Münstermann

In der 25. Folge erklärt Hans-Georg Kräusslich, warum der begrenzte Lockdown notwendig ist, auch wenn er ungerecht erscheint und warum er davon ausgeht, dass es einen wirksamen Impfstoff geben wird. Den Podcast können Sie hier nachlesen.

RNZ-Corona-Podcast - Folge 25: Die Notwendigkeit des Lockdowns Interview: Klaus Welzel / Schnitt und Produktion: Reinhard Lask

In der 24. Folge sprechen wir über die Lage in der Region Rhein-Neckar und im Uniklinikum Heidelberg. Und wir gehen der Frage nach, ob Deutschland einen Anstieg der Infektionen wie in Spanien oder Tschechien verhindern kann. Den Podcast können Sie auch hier nachlesen.

In der 23. Folge geht es unter anderem darum, ob Sperrstunden sinnhaft sind, um das Virus einzudämmen und ob türkische Hochzeiten Treiber der Pandemie sind. Den Podcast können Sie hier nachlesen.

RNZ-Corona-Podcast - Folge 23: Helfen Sperrstunden, das Virus einzudämmen? Interview: Klaus Welzel / Schnitt und Produktion: Manuel Reinhardt

In der 22. Folge geht es unter anderem darum, ob das Virus zurück ist in Deutschland, warum die Zahl der Todesfälle trotz erhöhter Infektionen nicht steigt sowie um die Corona-Erkrankung von US-Präsident Donald Trump. Den Podcast können Sie hier nachlesen.

RNZ-Corona-Podcast - Folge 22: Ist die Corona-Pandemie endgültig zurück in Deutschland? Interview: Klaus Welzel / Schnitt und Produktion: Götz Münstermann

In der 21. Folge geht es um die Sorgen vor einer 2. Infektionswelle (nicht nur) durch Urlaubs-Rückkehrer. Und Prof. Kräusslich erklärt, unter welchen Umständen er sich den neuen russischen Impfstoff spritzen lassen würde. Den Podcast können Sie hier nachlesen.

RNZ-Corona-Podcast - Folge 21: Ist die Sorge vor einer zweiten Welle berechtigt? Interview: Klaus Welzel / Schnitt und Produktion: Götz Münstermann

In der 20. Folge geht es um das Urlaubmachen in Zeiten der Corona-Pandemie, ob die Meldungen über steigende Infektionszahlen bereits die Vorboten der befürchteten "Zweiten Welle" sind und was man bei der Reiseplanung beachten sollte. Den Podcast kann man hier nachlesen.

RNZ-Corona-Podcast - Folge 20: Urlaub machen in Corona-Zeiten / Kommt nun die "Zweite Welle"? Interview: Klaus Welzel / Schnitt und Produktion: Reinhard Lask

In der 19. Folge geht es um riskante Reiseländer, die drohende zweite Welle und das richtige Verhalten am Strand. Hier können Sie das Gespräch nachlesen.

RNZ-Corona-Podcast - Folge 19: Das Corona-Risiko auf Reisen Interview: Klaus Welzel / Schnitt und Produktion: Reinhard Lask

In der 18. Folge sprechen wir mit Prof. Hans-Georg Kräusslich, Chefvirologe am Uniklinikum Heidelberg, was die starke Verbreitung des Virus in den USA bedeutet, was er von der massiven Vorbestellung des Medikaments Remdesivir in den Staaten hält und was es beim Restaurantbesuch hier zu beachten gibt. Hier können Sie das Gespräch nachlesen.

RNZ-Corona-Podcast - Folge 18: Kein Sommereffekt in den USA? Interview: Klaus Welzel / Schnitt und Produktion: Götz Münstermann

In der 17. Folge mit Hans-Georg Kräusslich, Chefvirologe des Uniklinikums Heidelberg, geht es um sicheren Urlaub und sichere Flüge und warum die schnellen und zahlreichen Forschungsergebnisse zum neuartigen Coronavirus manchmal Fluch und Segen sind. Hier können Sie das Gespräch nachlesen.

In der 16. Folge sprechen wir mit Prof. Kräusslich über die Heidelberger Eltern-Kinder-Studie und die Frage, ob es sinnvoll ist, Lehrer und Schüler regelmäßig auf das Virus zu testen. Diese Folge können Sie hier nachlesen.

In der 15. Folge sprechen wir mit Prof. Kräusslich über die Infektionswelle vor allem im südlichen Afrika, was er vom Urlaubstest mit deutschen Touristen auf den Balearen hält und welchen Stellenwert der Reproduktionswert R derzeit hat. Diese Folge können Sie hier nachlesen.

In der 14. Folge geht es unter anderem darum, warum die Corona-Pandemie in Europa abebbt und wie gefährlich das Corona-Virus für die Gruppe der Über-70-Jährigen ist. Die Folge können Sie hier nachlesen.

In der 13. Folge geht es auch darum, warum das derzeitige Infektionsrisiko in unserer Region sehr gering ist - im Vergleich zu USA oder Brasilien -, was dabei das tückische ist und wie wir uns auf eine mögliche 2. Welle vorbereiten sollten. Die Folge können Sie hier nachlesen.

In der 12. Folge hebt Hans-Georg Kräusslich die Gefährlichkeit der Krankheit Covid-19 deutlich hervor und warnt daher dringend davor, gesunde Menschen mit dem Coronavirus zu infizieren. Die Folge können Sie hier nachlesen.

In der 11. Folge geht es darum, wie erfolgreich zwei bestimmte Medikamente sind, warum es keine Grenzprobleme mit Frankreich oder Mecklenburg-Vorpommern gibt, warum auch ein begrenzter Ausbruch in einem Pflegeheim ein Rückschlag ist und warum Prof. Kräusslich sehr überrascht ist, dass sich in Baden-Württemberg privat wieder bis 100 Personen treffen dürfen. Die Folge können Sie hier nachlesen.

In der 10. Folge geht es um die Frage was nun ansteckender ist: Die Tröpfchen-Infektion durch Anhusten oder die Schmierinfektion über Türklinken und Bargeld? Außerdem reden wir über die eventuellen Gefahren der Lockerungsmaßnahmen und einer möglichen bevorstehenden zweiten Corona-Pandemiewelle. Die Folge können Sie hier nachlesen.

In der 9. Folge des RNZ-Podcasts geht es um die Frage, wie gut die Region wirklich da steht? Warum es keine Zwischenergebnisse der Kinder-Eltern-Studie geben wird? Und warum man sich nicht ständig die Hände waschen darf. Den Podcast können Sie hier nachlesen.

In der 8. Folge geht es darum, dass die Region Rhein-Neckar deutlich besser da steht, was die Infektionen mit dem neuartigen Coronavirus angeht. Darf man in Regionen fahren, in denen die Infektionsrate höher ist? Und was ist von dem Vorschlag zu halten, dass gesunde Jüngere sich absichtlich infizieren lassen sollen, um zur Herdenimmunität beizutragen? Den Podcast können sie hier nachlesen.

In der 7. Folge sprechen Klaus Welzel und Hans-Georg Kräusslich über die Beschlüsse der Bundesregierung und der Ministerpräsidenten. Über die Frage, warum offenbar mehr Männer als Frauen an Covid-19 erkranken. Den Podcast können sie hier nachlesen.









In der 6. Folge geht es unter anderem um die Fragen, was die aktuelle Corona-Pandemie von einer normalen Grippe-Welle unterscheidet und, ob man beim Sporttreiben in der Öffentlichkeit lieber einen Mundschutz tragen sollte. Den Podcast können Sie hier nachlesen.

In der 5. Folge geht es unter anderem um die Fragen, wann die Schulen wieder öffnen sollten. Und warum eine Grippe-Impfung gerade in diesen Zeiten immer wichtiger wird. Hier können Sie den Podcast nachlesen.

In der 4. Folge geht es um die Frage, warum die Ansteckungsquote in der Region so niedrig ist und was das Krisenmanagement damit zu tun hat. Hier können Sie die Folge auch nachlesen.

In der 3. Folge geht es um die Frage, wie gefährdet die Menschen in Alten- und Pflegeheimen sind. Und was an diesem warmen Wochenende zu erwarten ist. Hier können Sie die Folge nachlesen.

In der 2. Folge um die voraussichtliche Länge der Corona-Maßnahmen, wie stark die Rhein-Neckar-Region von Corona betroffen ist und wer nun Masken tragen sollte und wer nicht.









In der 1. Folge geht es um die Situation am Universitätsklinikum, um die Gefährlichkeit des Corona-Virus und die Frage, ob es einen Impfstoff noch in diesem Jahr geben kann. Hier können Sie die Folge nachlesen.