Ladenburg. (stu) Wie nah Freude und Leid beieinanderliegen können, wurde am Wochenende am Ladenburger Flussabschnitt deutlich. Beim Aktionstag "Lebendiger Neckar" wurde am gestrigen Sonntag fröhlich gefeiert. Die Gluthitze hielt allerdings doch zahlreiche Stammgäste davon ab, sich am Aktionstag zu beteiligen. Niemand wollte sich mehr als unbedingt nötig bewegen.

Der Samstag-Nachmittag wurde von einem Unglücksfall überschattet: Bei einer Trainingseinheit für das am übernächsten Wochenende anstehende Drachenboot-Festival brach ein 60-Jähriger im Boot auf dem Neckar zusammen. Die Rettungskräfte waren zwar schnell vor Ort – es kam auch ein Rettungshubschrauber –, und doch verstarb der Mann aus Ladenburg zwei Stunden nach dem Vorfall im Krankenhaus. Die Bestürzung war groß, allerdings wollte der Leiter der Drachenboot-Abteilung im FV 03, Markus Walz, keine näheren Angaben zu dem Vorfall machen. Er verwies darauf, dass sich am heutigen Montag der FV 03-Vorsitzende Thomas Thieme per Presseerklärung zu Wort melden werde.

Die meisten Gäste des Aktionstages tags drauf bekamen von dem tragischen Vorfall nichts mit. Auf der Ladenburger Seite erwartete die radelnden Gäste, die die Fähre von Neckarhausen nach Ladenburg kostenlos nutzen durften, ein abwechslungsreiches Programm entlang des Neckarufers.

Recht gut besucht wurden die Aktivitäten auf dem Naturfreundeplatz. Wer nicht gerade vorm Lagerfeuer saß, um Stockbrötchen zu backen, der konnte sich im Schatten ein Plätzchen suchen. Die Naturfreunde luden den Bastelexperten Klaus Bühler aus Ilvesheim ein, der mit den Kindern ein Insekten-Hotel baute.

Erstmals war der Garango-Verein dabei, der Kunstgegenstände aus der Partnerstadt verkaufte. Die kleinen Gäste wurden von der Vorsitzenden Karola Liebrich in das Garango-Zelt eingeladen. Dort konnten die Kinder Musikinstrumente aus Afrika ausprobieren. Wie schwierig es ist, einen Wasserbottich auf dem Kopf zu transportieren, musste die Vorsitzende selbst feststellen. Die aus Garango stammende Familie Guengane hatte bei dieser Übung natürlich einen Vorteil. Vater Moumini und Mutter Aliceta arbeiten in Ladenburg als Krankenpfleger und sie sind stolz, wie ihre Kinder Shakira und Hanifa den Alltag meistern.

Über die Aktivitäten des Imkervereins informierte der Vorsitzende Martin Roth. In Ladenburg fühlen sich die Honigbienen wegen der zahlreichen Grünflächen und Baumschulen richtig wohl. Die rund 100 Hobbyimker des Ladenburger Vereins betreuen rund 1000 Bienenvölker. Ein Volk kann rund 25 Kilogramm Honig produzieren. Vom Bienenwachs gestaltete Roth ein Modell des Ladenburger Wasserturms, das bei den Gästen ein beliebtes Souvenir war.

Richtig Lust, sich sportlich zu betätigen, hatte bei der Gluthitze eigentlich niemand. Trotzdem wurde im Schlagkäfig der "Romans" der Baseball-Schläger geschwungen, und auch die ein oder andere Faltboot-Fahrt auf dem Neckar mit dem Verein Flusswanderer wurde gebucht.

Gäste, die nach Ladenburg kommen, interessieren sich meistens für die Geschichte. Mit dem Heimatbund gingen daher einige Veranstaltungsteilnehmer auf Spurensuche der römischen Geschichte. Beim Aktionstag "Lebendiger Neckar" wurde auch die Festwiese bespielt. Der Tanzsportclub Blau-Silber präsentierte in den frühen Abendstunden verschiedene Tanzstile und Choreografien. Die aktiven Tänzer und Tänzerinnen waren in der Tat nicht zu beneiden, denn der Schweiß auf der Bühne unter dem Wasserturm floss in Strömen.

Mit dabei war auch der THW-Ortsverband, der ein Teil seines Maschinenparks präsentierte. Ihre Wasserpumpe hatten die Helfer leider nicht mit ...