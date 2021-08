Von Klaus Welzel

Heidelberg. So viel ist klar: Corona geht in die Verlängerung. Aber was bedeutet das für unser Leben? Wie viele Menschen müssen geimpft sein, um die sogenannte Herdenimmunität zu erreichen? Und was rät der Dekan der Medizinischen Fakultät Kindern und Jugendlichen unter 16 Jahren? Darum geht es in der 58. Folge des RNZ-Corona-Podcasts. Seit März 2020 beantwortet Hans-Georg Kräusslich, Chefvirologe am Heidelberger Universitätsklinikum, Fragen rund um das Thema Corona. Ende offen.

Prof. Kräusslich, die Bundesregierung wähnt Deutschland auf dem Weg raus aus der Pandemie, hin zur Epidemie. Würden Sie das auch so sehen – und welche Konsequenzen hat das für uns?

Gemeint ist, dass das Virus – ähnlich wie bei der saisonalen Grippe – Jahr für Jahr wiederkommen könnte. Das kann durchaus so sein. Aktuell sind wir aber noch mitten in der Pandemie und sehen einen deutlichen Anstieg der Infektionszahlen; insbesondere bei den Jüngeren, die weniger schwer erkranken. Im September, Oktober könnten wir durchaus wieder Infektionszahlen wie im Frühjahr haben, vermutlich aber viel weniger schwere Verläufe.

Das heißt, die Hoffnung, dass wir nach dem Frühjahr 2022 die Masken wieder einpacken können, ist dahin?

Ich rate dazu, zurückhaltend mit langfristigen Prognosen zu sein. Wir wissen nicht, wie es in anderen Regionen der Welt weitergeht. Wir wissen nicht, welche Varianten noch auftreten. Wir wissen nicht, ob die Impfung nach einem oder anderthalb Jahren noch genauso wirksam sein wird. Wenn möglichst viele geimpft sind und der Impfschutz weiter gut wirkt, kann man relativ entspannt ins nächste Jahr gehen. Aber das sind viele Wenns und deshalb sollte man mit etwas Demut an Vorhersagen gehen.

Ab wann brauchen wir Ihrer Einschätzung nach die "dritte Impfung"?

Das Wort "wir" passt nicht gut, man muss nach dem "wer" fragen. Bei aktuell steigenden Infektionszahlen können insbesondere alte Menschen und Personen mit Grunderkrankungen von einer dritten Impfung profitieren. Die allermeisten Geimpften brauchen eine Auffrischung dagegen zunächst noch nicht.

Wie lange hält denn eine Impfung, ein halbes Jahr hieß es eine Weile lang?

Nein, sicherlich länger. Die Antikörper fallen über die Zeit ab, aber die Immunität geht nicht schnell oder plötzlich verloren. Wir kennen derzeit aber keine Schwelle, ab der kein Schutz mehr vorliegt. Die ersten Impfungen in Deutschland liegen jetzt acht Monate zurück.

Und wirken diese noch?

Soweit man sagen kann, ja. Zuerst wurden die gefährdeten älteren Menschen geimpft und dort sehen wir aktuell kaum Infektionen. Dennoch braucht es Auffrischung primär für die gefährdeten Menschen. Die haben einen geringeren Immunschutz, zum anderen verläuft bei ihnen die Krankheit schwerer.

Kommende Woche wird möglicherweise beschlossen, dass Geimpfte und Genesene mehr Rechte haben sollen, als Getestete – ist das die richtige Stoßrichtung?

Es ist das politische Bemühen, Menschen, die die Impfung nicht prinzipiell ablehnen, stärker für eine Impfung zu motivieren. Medizinische Gründe gibt es dafür nicht.

In diese Richtung läuft ja auch der Vorstoß, Tests jetzt kostenpflichtig zu machen, zumindest für die, die sich impfen lassen könnten?

Dahinter steht die gleiche Überlegung. Die Politik muss entscheiden, ob kostenlose Tests für die Gemeinschaft zu teuer sind und über die Kosten Menschen zur Impfung motiviert werden sollen oder ob man die Tests kostenlos hält, damit sich möglichst viele testen lassen.

Ziel bleibt ja die Herdenimmunität: Hat denn die Variante Delta Einfluss auf den Prozentsatz an Geimpften und Genesenen, ab dem diese Herdenimmunität erreicht werden kann?

Herdenimmunität bedeutet, eine Infektion in der Bevölkerung komplett zu verhindern. Dafür müssten bei der Delta-Variante wohl ungefähr 80 bis 85 Prozent aller Menschen geimpft sein. Das ursprüngliche Virus war weniger infektiös, dort ging man von 70 Prozent aus. Stärker infektiöse Varianten erfordern einen höheren Prozentsatz geschützter Personen für Herdenimmunität. Ich rate aber dazu, das Mantra der Herdenimmunität aufzugeben: Manche Menschen können gar nicht geimpft werden – etwa Kinder unter zwölf Jahren oder Vorerkrankte; wie will man da 80 Prozent oder mehr der Gesamtbevölkerung impfen? Wir sollten darauf setzen, möglichst viele Menschen zu impfen und dafür sorgen, dass diejenigen, die nicht geimpft werden können oder es nicht wollen, sich entsprechend schützen. Deshalb müssen wir weiter auf Masken und Hygienemaßnahmen setzen und nicht darauf, dass der Erreger eines Tages auf magische Weise verschwindet.

Wir haben schon oft über Impfungen für Kinder und Jugendliche gesprochen. Jetzt gibt es einen gewissen Druck aus der Politik: Ist es eigentlich verantwortbar, Unter-16-Jährige impfen zu lassen, obwohl sie im Falle einer Erkrankung sehr wahrscheinlich kaum Symptome haben werden?

Ich halte es ethisch für absolut vertretbar, Jugendlichen ab 12 Jahren ein Impfangebot zu machen. Anders wäre das bei einer Impfpflicht. Viele unserer Mitarbeiter haben Kinder in dieser Altersgruppe und dort höre ich oft, dass die Jugendlichen sich impfen lassen wollen. Ich weiß von einer Familie, wo ein Kind elf ist, das andere über zwölf und das Jüngere beklagt sich, dass es sich nicht impfen lassen darf. Wir haben einen von der europäischen Behörde für diese Altersgruppe zugelassenen Impfstoff, es geht also nicht um Experimente. Die Stiko gibt bisher keine allgemeine Empfehlung, weil die Krankheitsbelastung bei Jugendlichen sehr gering ist und nach ihrer Einschätzung noch nicht ausreichend Daten zu Impffolgen vorliegen; deswegen empfiehlt sie die Impfung bisher nur für Jugendliche mit Vorerkrankung. Das ist aber keine Empfehlung gegen eine Impfung anderer Jugendlicher.

Ich habe den Eindruck, dass die psychischen und auch körperlichen Folgen der Klassen- und Schulschließungen, der fehlenden Treffen und Kontakte für die Jugendlichen aktuell zu wenig in die Debatte eingehen und man nur die Schwere der Erkrankung einbezieht. Wenn ich ein Kind im Alter von 12 bis 16 Jahren hätte, das geimpft werden möchte, würde ich das unbedingt unterstützen, aber deswegen nicht zu anderen sagen: Du musst das auch machen.