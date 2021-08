Von Gernot Heller, RNZ Berlin

Berlin. Frank Brettschneider (56; Foto: dpa) ist Politik- und Kommunikationswissenschaftler an der Universität Hohenheim.

Herr Brettschneider, jeden Tag gibt es eine neue Wahlumfrage. Wird deren Wert in der Öffentlichkeit überhöht?

Das würde ich nicht sagen. Wir haben zwar mehr Umfragen und eine große Zunahme der Berichterstattung darüber. Es besteht aber auch ein wachsendes Interesse der Menschen daran. Das Problem ist, dass sich unter den vielen veröffentlichten Umfragen auch fragwürdige befinden. Leider wird dann in der Berichterstattung häufig aber nicht deutlich, wie es mit der Qualität der Umfragen bestellt ist. Vielmehr wird über hochwertige wie minderwertige Befragungen gleichermaßen intensiv berichtet. Das kann ein Problem sein.

Beeinflussen eigentlich Umfragen wiederum Umfrageergebnisse?

Studien, die das belegen, gibt es nicht. Es ist aber schon so, dass existierende Stimmungen in einer Gesellschaft das Verhalten der einzelnen Menschen mitprägen. Insofern verstärken sie vorhandene Trends. Und dennoch – Umfragen bilden immer nur aktuelle Stimmungen ab. Die existieren – mit oder ohne Umfragen.

Reagieren die Parteien überempfindlich auf Umfragezahlen?

Da ist was dran. Die Auswirkungen auf die Politikerinnen und Politiker sind erheblich größer als auf die Bevölkerung. Das hat zwar Grenzen – sonst wäre Armin Laschet wohl nicht Kanzlerkandidat der Union geworden. Doch je näher der Wahltermin rückt, desto nervöser reagiert die Politik. Dabei sollten diese Umfrageergebnisse eher dazu nutzen, ihren Wahlkampf zu optimieren, als nur oberflächlich auf Prozentverschiebungen zu schielen.

Handelt ein Mann wie Armin Laschet richtig, wenn er sagt, er schaue nicht auf jede neue Umfrage?

Das ist natürlich ein wenig das Pfeifen im Walde. Das hören wir bei jeder Wahl. Der, der hinten liegt, sagt, er schaut nicht nach Umfragen, während der, der vorne liegt, warnt, man dürfe nun nicht übermütig werden. Das sind Rituale, die einfach zum politischen Geschäft gehören.

Welche für Folgen hat es, dass die Menschen immer mehr per Briefwahl abstimmen und deutlich weniger an der Wahlurne direkt?

Das macht das Geschäft auch für die Umfrageinstitute schwieriger. Bislang galt: Die Menschen, die per Brief wählen, sind eher die Stammwähler, während es eher die Wechselwähler sind, die ins Wahllokal gehen. Dabei gab es zuletzt allerdings die Eigenheit bei der AfD, dass deren Wähler im Gegensatz zu denen der anderen Parteien kaum per Brief abstimmten und weit überwiegend ihre Stimmen in die Wahlurne werfen. Daher sind bei den ersten Prognosen, die aus den Befragungen der Menschen nach der Stimmabgabe am Wahltag resultieren, die AfD-Wähler eher überrepräsentiert. Als Folge schrumpfen die AfD-Zahlen dann zumeist, wenn die Briefwahlergebnisse stärker in die Zahlen einfließen.

Welche Folge hat der wachsende Anteil von Unentschlossenen?

Die schwankenden Ergebnisse der Umfragen spiegeln momentan die große Unsicherheit der Wähler wider. Zu der trägt bei, dass wir zum ersten Mal bei der Kanzlerschaft keinen Amtsinhaber haben, der erneut antritt. Darüber hinaus verändert sich die Themen-Landkarte ständig: Gestern Corona, heute die Flut, dann Afghanistan und morgen der Klimaschutz. Und dann noch die drei Kandidaten mit ihren Schwächen. Die Aussagekraft der Umfragen wird damit immer kurzfristiger, volatiler. Trends lassen sich daraus kaum ableiten.

Was ist mit der Qualität der Umfragen?

Die ist höchst unterschiedlich. Mancher Umfrager orientiert sich kaum noch an den wissenschaftlichen Kriterien für eine Befragung. Es gibt den einen oder anderen, der sein Netz einfach über willkürlich daher kommende Personen auf Internetseiten auswirft und sie befragt. Das Ergebnis ist fragwürdig und nicht repräsentativ.