Israels neuer Ministerpräsident Naftali Bennett will auch bei seinem Besuch in den Vereinigten Staaten einen Palästinenserstaat verhindern. Foto: dpa

Von Harald Raab

Jerusalem. Am Donnerstag treffen sich zwei Staatenlenker, deren Entscheidungen auf der politischen Weltbühne Gewicht haben und von internationaler Tragweite sind: Israels Ministerpräsident Naftali Bennett wird mit allem Glanz, die das Weiße Haus in Washington zu bieten hat, von Joe Biden als neuer alter Allianz-Partner herzlich begrüßt werden. Dabei sind die beiden Staatschefs in Fragen der Nahost-Politik, insbesondere im Problem mit den Palästinenser und dem Iran, meilenweit voneinander entfernt.

Biden hat zwar die Lösung des Dauerkonflikts zwischen Israel und den Palästinensern nicht ganz oben in seiner To-do-Liste. Trotzdem hält er an einer Zwei-Staaten-Lösung fest. Bennett will keinen Palästinenserstaat neben Israel haben. Biden wird als Zeichen seiner langfristigen Strategie in Ostjerusalem wieder eine Art Palästina-Botschaft installieren - ein Affront gegen die Doktrin der alten und auch der aktuellen israelischen Politik, das ungeteilte Jerusalem als ihre alleinige Hauptstadt anerkannt zu sehen. Bennett, der als ehemaliger Top-Funktionär der Siedlerbewegung aktiv war, befürwortet den weiteren Siedlungsausbau im Westjordanland. Die neue US-Regierung sieht darin einen Völkerrechtsbruch. Einig sind sich beide wenigstens in einem Punkt, dass die palästinensische Autonomiebehörde im Westjordanland stabilisiert werden muss, damit der Konflikt nicht ganz aus dem Ruder läuft.

Wie sein Vorgänger Netanjahu hält auch Bennett die Wiederbelebung des Atomabkommens mit dem Iran für einen schweren Fehler. Biden ist realistisch genug, den Mullahs in ihrem Bemühen, die Vormachtstellung im Nahen- und Mittleren-Osten zu erringen, nicht über den Weg zu trauen. Teheran will deshalb Atommacht werden. Jedoch ist für Biden ein Abkommen mit etwas Kontrolle und Bremswirkung besser als keines.

Ein weiteres Problem hat sich inzwischen aufgetan. China ist bemüht, als Mittler im Nahost-Konflikt aufzutreten. Dazu kommt: Die Wirtschaftsbeziehungen werden enger. Israels Technologie-Knowhow – gerade in der Überwachungselektronik – interessiert die Chinesen. Die Israelis versprechen sich gute Geschäfte. Obendrein engagiert sich Peking beim Bau von Infrastrukturprojekten in Israel. Diese Entwicklung sieht Washington mit wachsendem Unbehagen. China ist ihr Weltmacht-Rivale Nummer eins. Dessen Einhegung ist oberstes Ziel der US-Außenpolitik. Dabei erwartet Biden Solidarität von Israel.

Bennett und Biden werden gute Miene zum harten Spiel der Interessenpolitik machen müssen. Im Weißen Haus ist man froh, dass es in Israel zu einem Regierungswechsel gekommen ist. Netanjahu ist Vergangenheit. Und dabei soll es bleiben. Das verlangt aber diplomatisches Fingerspitzengefühl. Bennetts Regierung soll nicht scheitern. Man darf ihm deshalb nicht mit Maximalforderungen den Boden unter den Füßen wegziehen. Die meisten Israelis wollen nämlich den Staus Quo behalten und stehen einem Palästinenserstaat skeptisch gegenüber.

Auch Bennett sind die Hände gebunden. In Sachen Außenpolitik geben in seinem fragilen Regierungsbündnis der zuständige Ressortchef, Yair Lapid, und Verteidigungsminister Benny Gantz den Ton an. Sie werden von der linken Seite gestützt – Meretz, Arbeiterpartei – und auch vom arabischen Koalitionspartner. Ein Weiter so in der Siedlungspolitik ist mit ihnen kaum zu machen. Will Bennett seine zweijährige Amtszeit überstehen, muss er Amerika mit vagen Versprechen hinhalten und darf vor allem seine Koalitionäre nicht verprellen.

Mit erstauntem Wohlwollen nimmt man in Washington zur Kenntnis, dass Bennett, der Politiker aus dem rechtsnationalistischen Spektrum, einen Balanceakt in seiner völlig heterogenen Koalition hinbekommt, den ihm keiner zugetraut hat. Sein bisheriges Meisterstück: Die Regierungspartner haben sich einstimmig auf einen Staatshaushalt geeinigt, den Netanjahu in drei Jahren nicht hinbekommen hat. Die Aussichten sind gut, dass er im November in der Knesset gebilligt wird. Das Budget beläuft sich für 2022 auf umgerechnet 140 Milliarden Euro. Der Gesundheitsetat wurde auf zwei Milliarden Schekel (etwa eine halbe Milliarde Euro) aufgestockt. Es gibt mehr Stellen und mehr Betten in den Krankenhäusern. In Israel ist die dritte Impfung zur Verbesserung der Immunität gegen Covid-19 voll angelaufen. Geimpft sind bereits 1,3 Million Menschen.