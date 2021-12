Von Michael Abschlag

Heidelberg/Berlin. Die Reaktionen waren verhalten. Man freue sich auf einen "konstruktiven Dialog" teilte Russlands Staatschef Wladimir Putin per Telegramm mit, nachdem Olaf Scholz (SPD) am 8. Dezember vom Bundestag zum Kanzler gewählt worden war. Aus Peking kam eine kleine Erinnerung an die Merkel-Jahre: China und Deutschland seien strategische Partner, die über die Jahre hinweg erfolgreich zusammengearbeitet hätten, hieß es.

Nirgendwo dürfte man die deutsche Regierungsbildung so misstrauisch verfolgt haben wie in den beiden Autokratien: Während die Ampel ansonsten stark auf Kontinuität setzt, könnte sich ihr Kurs gegenüber Moskau und Peking deutlich verschärfen. Die Grünen hatten bereits im Wahlkampf eine menschenrechtsbasierte Außenpolitik und klare Kante gegenüber Autokraten gefordert. Einige überraschend klare Aussagen haben sie in den Koalitionsvertrag hineinverhandelt.

"Wir fordern ein unverzügliches Ende der Destabilisierungsversuche gegen die Ukraine, der Gewalt in der Ostukraine und der völkerrechtswidrigen Annexion der Krim", heißt es dort etwa. Und: "Wir kritisieren die umfassende Einschränkung bürgerlicher und demokratischer Freiheiten mit Nachdruck." Ein Stopp von Nord Stream 2, den Grünen noch im Wahlkampf gefordert hatten, findet sich hier allerdings nicht.

In Moskau hielt man sich mit Reaktionen auf den Koalitionsvertrag erst einmal zurück – und verwies fast beschwörend darauf hin, dass die Außenpolitik immer noch vor allem im Kanzleramt gemacht werde. Tatsächlich ist noch unklar, wer eigentlich Deutschlands außenpolitischen Kurs vorgibt: Scholz oder Außenministerin Annalena Baerbock, das Kanzleramt oder das Auswärtige Amt.

Wie schwierig es ist, einen gemeinsamen Kurs zu finden, wurde bereits eine Woche nach Amtsantritt der neuen Regierung deutlich. Da erklärte das Berliner Kammergericht in einem bemerkenswerten Urteil, dass der Mord an einem tschetschenischen Georgier im Kleinen Tiergarten 2019 von "staatlichen Stellen der Russischen Föderation" in Auftrag gegeben wurde. Die Bundesregierung gab wenig später bekannt, dass zwei russische Diplomaten zu "unerwünschten Personen" erklärt worden seien. Der Osteuropaexperte Janis Kluge von der Stiftung Wissenschaft und Politik nannte den Schritt eine "Minimalmaßnahme" – "nicht geeignet, um für andere tschetschenische Flüchtlinge Sicherheit herzustellen". Auf Sanktionen oder einen Stopp von Nord Stream 2 habe man jedenfalls verzichtet.

Nicht weniger spannungsreich könnte das Verhältnis zu China werden. Deutschland hat zu dem Land seit längerem gute Beziehungen – wohl auch aus wirtschaftlichen Gründen: Gemessen am Warenverkehr (Im- und Export zusammengerechnet) ist China Deutschlands wichtigster Handelspartner, noch vor den USA. Die bisherige Kanzlerin Angela Merkel hatte deshalb stets auf gute Beziehungen gesetzt.

Die Ampel widmet China einen eigenen Abschnitt – und vollzieht hier die deutlichste Kurskorrektur. "Partnerschaft, Wettbewerb und Systemrivalität" sollten das Verhältnis prägen, heißt es dort – ein Dreiklang, den die EU zur Verärgerung Pekings schon 2019 in einem Strategiepapier formulierte. Dezidiert werden einige heikle Punkte genannt: Chinas militärisches Auftreten im Indopazifik, die Unterdrückung der Uiguren, die Lage in Hongkong. Erstmals überhaupt erwähnt ein deutscher Koalitionsvertrag Taiwan: Man unterstütze "die sachbezogene Teilnahme des demokratischen Taiwan in internationalen Organisationen", heißt es dort.

In Peking beobachte man die Entwicklung "sehr genau und vorsichtig", sagt Didi Kirsten Tatlow, China-Expertin der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik. "Man sieht in Peking grundsätzlich jegliche Verschärfung der Kritik an China ungern, speziell aus Deutschland", so Tatlow. "China hat lange auf Deutschland gesetzt als zuverlässigen Partner in Europa."

Bei Baerbock sieht Tatlow zwar den Anspruch, Außenpolitik wieder stärker im Auswärtigen Amt zu machen. Doch ob die Grünen ihren harten Kurs angesichts der wirtschaftlichen Stärke Chinas durchhalten können, hält sie für fraglich. "Ich denke, es wird für Deutschland relativ schwierig sein, sehr viel an konkreten Taten zu unternehmen", sagt sie. Chinas ökonomische Bedeutung sei nach Jahrzehnten "rücksichtsloser Investitionen" schlicht zu groß: "Das ist ein Problem."

Der Frage nach China begegnete die Ampel früher, als ihr lieb war: Zwei Tage vor dem Regierungswechsel kündigten die USA einen diplomatischen Boykott der Olympischen Spiele in Peking 2022 an. Auf der Bundespressekonferenz antwortete Olaf Scholz auf die Frage, ob Deutschland sich daran beteiligen werde, ausweichend. "Sollte das nicht von der EU kommen, wird es wahrscheinlich nicht kommen", vermutet Tatlow.

Doch eine gemeinsame EU-Strategie könnte schwierig werden: Auch wenn Berlin seinen Kurs ändert, gibt es noch andere Staaten, die enge Wirtschaftsbeziehungen zu China haben – und mit Ungarn einen wichtigen Verbündeten. Peking sei geübt darin, europäische Staaten und EU gegeneinander auszuspielen, so Tatlow: "Das ist eine Strategie des ,Teile und herrsche’, die China sehr geschickt anwendet." Tatlow glaubt deshalb, dass Deutschland andere Beziehung in den Indopazifikraum verbessern wird. Vor allem mit Japan gebe es viele Gemeinsamkeiten. "Es wäre wichtig, auch andere Region in Ostasien und Südostasien, auch Australien und Neuseeland und auch Indien stärker in den Blick zu nehmen", so Tatlow. "Damit kann man ein Gegengewicht zu China schaffen."