Von Andrea Löbbecke und Daniel Bräuer

Wiesbaden/Heidelberg. Lernen alleine von zuhause, kein Sportverein, kaum Kontakte: Dies hat vielen Schülern in der Corona-Pandemie auf die Seele gedrückt. Forscher mahnen, nicht nur Bildungslücken in den Blick zu nehmen – sondern auch die psychischen Belastungen für Kinder und ihre Eltern.

"Die Auswirkungen von Schulschließungen auf die psychische Gesundheit der Kinder und Jugendlichen sind offensichtlich gravierender als bisher angenommen", erklärte der stellvertretende Direktor des Bundesinstituts für Bevölkerungsforschung (BiB), Martin Bujard, am Mittwoch in Wiesbaden. Davon seien speziell Mädchen betroffen und junge Menschen mit Migrationshintergrund. Zudem könnten sich bei einigen die Lernrückstände und psychischen Probleme nun wechselseitig verstärken.

Die Studie

Die BIB-Forscher griffen auf eine jährliche Befragung des Familienpanels pairfam zurück. Diese fand gegen Ende des ersten Lockdowns 2020 statt. Daten zu Folgen des zweiten Lockdowns 2020/21 lagen noch nicht vor.

Der Befund

Die Zahl der Jugendlichen mit Anzeichen einer Depression ist demnach deutlich angestiegen. In der Altersgruppe von 16 bis 19 habe sich der Anteil von zehn Prozent im Jahr vor der Pandemie auf etwa 25 Prozent im Frühjahr 2020 erhöht. Auf alle Jugendlichen hochgerechnet wären dies rund 477.000 bundesweit. Die Werte beruhten auf Selbsteinschätzungen zu typischen depressiven Symptomen. Nicht alle Betroffenen seien an Depressionen erkrankt.

Da Schul- und Vereinssport lange Zeit untersagt waren, sei durchschnittlich pro Tag elf Minuten weniger Sport getrieben worden. Auch Ernährungsprobleme und Gewalt hätten zugenommen. Für den zweiten Lockdown gehen die Forscher davon aus, dass die Jugendlichen wegen der Jahreszeit noch weniger Zeit mit Bewegung und noch mehr vor dem Bildschirm verbrachten. Besonders benachteiligt sind dabei Kinder aus rund einem Drittel der Familien, die keinen Garten nutzen können.

Der Ausblick

"Wenn Kinder und Jugendliche wieder Zeit für Aktivitäten mit Gleichaltrigen bekommen und Lebensfreude zurückgewinnen und das schulische Aufholen ohne zu viel Druck und Verunsicherung gestaltet wird, wird sich auch die psychische Belastung der Jugendlichen verringern können", heißt es in der Studie. Werde aber Druck ausgeübt und die Schüler verunsichert, drohten ernsthafte psychische Erkrankungen. Es sei nicht gerechtfertigt, pauschal von einer "verlorenen Generation" zu sprechen, so Bujard. Rund zwei Drittel der Kinder und Jugendlichen seien "relativ gut" durch die bisherigen Einschränkungen gekommen.

Die Empfehlungen

Der Blick auf die psychische Gesundheit müsse ebenso wichtig sein wie das Schließen von Bildungslücken. "Kontakte mit Gleichaltrigen, Lebensfreude und altersgerechte Erlebnisse in Sport, Freizeit oder Reisen sind daher zukünftig zentral, nicht nur Nachhilfeangebote", so das BIB. Bildungslücken sollten differenziert erfasst – aber dann nur langfristig geschlossen werden. Kurz- und mittelfristig gehe es zunächst darum, Lebensfreude und Freizeit mit Gleichaltrigen zu ermögliche, heißt es in der Studie. "Psychisch gesunde und selbstsichere Kinder können mögliche Lernrückstände deutlich schneller und leichter aufholen." Hilfreich seien Programme, die Kindern aus sozial schwachen Familien die Teilnahme an Ausflügen und Schulfahrten finanzierten.

Über die Zeit nach den Schulferien sagte Bujard: "Das Offenhalten der Schulen sollte hohe Priorität haben, damit sich psychische Belastung und Lernrückstände nicht noch weiter verstärken können." Zudem fordert das BIB, Experten aus der Familienforschung stärker in Corona-Entscheidungen einzubinden. Auch sollten zum Beispiel Mutter-Kind-Kuren oder Familienberatungen für besonders belastete Eltern ermöglicht werden, das sie in der Pandemie "eigene Bedürfnisse und Wünsche hintenangestellt" hätten.