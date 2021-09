Von Tim Müller

Paris/Heidelberg. Sie rasen auf Fußwegen, liegen rum, landen sogar in Flüssen: Viele haben genug vom Chaos durch die E-Tretroller. Nach der bundesweiten Einführung der Scooter 2019 beginnen viele Städte in Deutschland zurückzurudern. Einfach ist das aber nicht. Im Ausland ist man teilweise schon weiter.

Ärger an der Seine

In Paris liegen die Nerven blank. Die französische Hauptstadt drohte den E-Rollerbetreibern zuletzt, dass man Anbietern künftig die Lizenz entziehen wolle, wenn es weiter Probleme mit Geschwindigkeitsübertretungen und liegengelassenen Scootern gebe. Im Fall der Seine-Metropole ist dasbemerkenswert, da sie sich als Modellstadt in Sachen Mobilität begreift. Seit dem Amtsantritt von Anne Hildago 2014 als Bürgermeisterin hat sich das Bild der Metropole verändert. Viele ehemalige Straßen sind mittlerweile Fahrradwege, fast überall gilt Tempo 30.

Die E-Scooter fügten sich eigentlich perfekt in das neue Mobilitätskonzept der Stadt. Doch die Zahl der Verkehrsunfälle nahm rasant zu. Mitte Juni dann die Tragödie: Eine 32-Jährige war am Flussufer der Seine von einem Tretroller-Nutzer angefahren und tödlich verletzt worden.

Verschwinden die E-Scooter also bald wieder aus dem Pariser Stadtbild? Vieles deutet daraufhin. David Belliard, stellvertretender Bürgermeister, sagte kürzlich, dass man neben der Lizenz-Entziehung für einzelne Anbieter auch über "eine vollständige Abschaffung der Tretroller" diskutiere.

Weniger Roller, weniger Probleme?

In Skandinavien hat man bereits Lösungen gefunden. Gerade erst erließ die norwegische Hauptstadt Oslo europaweit einmalig strenge Regeln für E-Scooter. Die Stadt erlaubt seit dem 10. September nur noch 8000 Roller auf ihrem Gebiet. Zuvor wurde ihre Zahl auf über 23.000 geschätzt. Man habe beschlossen, "die Rücksicht auf die vom Chaos betroffenen Einwohner über die Rücksicht auf die Unternehmen zu stellen", sagte der sozialdemokratische Stadtrat Andreas Halse zu der Entscheidung.

Zuvor hatten Unfälle mit den Scootern deutlich zugenommen. Im Juli meldeten die Notaufnahmen Oslos mehr als 400 E-Roller-Verletzte, doppelt so viele wie im Vorjahreszeitraum. Besonders auffällig: Fast die Hälfte der Unfälle geschah zwischen 23 und fünf Uhr, und die Mehrheit der Fahrer war betrunken. Oslo schränkte deshalb nun die E-Roller-Nutzung auch zeitlich ein: Nachts stehen die Scooter still.

Die Anbieter sind bereits gegen die Regeln vor Gericht gezogen, bezeichnen sie als erstickend. Die Stadt sieht sie hingegen als notwendige Reaktion auf einen Zustand, den viele als Geburtsfehler ansehen bei der Zulassung des E-Roller-Geschäfts: Damals wurden die Roller in Norwegen den Fahrrädern gleichgestellt und entzogen sich damit weitgehend jeder Regulierung.

Hilfsmittel Sondernutzung

Diesen Geburtsfehler der E-Scooter kennen Deutschlands Städte nur zu gut. Auch in der Bundesrepublik wurde die Zulassung der Tretroller erteilt, ohne vorher einen passgenauen Rechtsrahmen die neuen Fahrzeuge zu schaffen. Die Städte müssen deshalb mit eigenen Regeln kompliziert nachregulieren. Dabei ist ihr Spielraum begrenzt. Denn die Elektrokleinstfahrzeuge-Verordnung vom 15. Juni 2019 ordnet die E-Scooter beim Abstellen rechtlich Fahrrädern gleich. Bußgeldern für das "Falschparken" der E-Tretroller sind damit sehr enge Grenzen gesetzt. Die Folge: Viele Kommunen plagen Probleme mit rücksichtslos zurückgelassenen Scootern.

Zumindest eine gewisse Erleichterung könnte den Städten unterdessen ein Urteil des Oberverwaltungsgericht Düsseldorf verschaffen. Es entschied 2020, dass das Aufstellen von Mieträdern in Städten eine Sondernutzung des öffentlichen Raums darstellt. So wie ein Kiosk ein Werbeschild aufstellt oder ein Café zwei Stühle. Wer eine Sondernutzung will, zahlt eine Gebühr und braucht eine Erlaubnis von derjeweiligen Verwaltung. Diese kann mit Auflagen verknüpft werden.

Wenn nun angebotene Mieträder eine Sondernutzung darstellen, so der Tenor in vielen Verwaltungen, dann gilt dies auch für E-Scooter. Kommunenerhoffen sich durch das Urteil, eine stärkere Position gegenüber den Roller-Anbietern zu erhalten. Denn durch das Aussprechen einer Sondernutzungserlaubnis an die Unternehmen könnten sie beispielsweise wie Oslo die Anzahl der Scooter festlegen oder Fahrverbotszonen einrichten. Die sonst üblichen langen und mühsamen Verhandlungen über die Selbstverpflichtungen der Anbieter bleiben den Städten so erspart.

Bremen setzte früh auf diese Lösung. Dort wurden in einigen Bereichen feste Aufstellflächen eingerichtet. E-Scooter können in der Hansestadt nur noch von Station zu Station fahren. Auch in Bremen gibt es Beschwerden – jedoch sehr wenige.

Appelle an den Bund

In der Region zeichnet sich ebenfalls eine härtere Gangart gegen die E-Scooter ab. So befindet sich Heidelberg eigenen Angaben zufolge momentan in Gesprächen mit den Tretroller-Anbietern. Gemeinsam soll ein Konzept zur strengeren Limitierung der Abstellmöglichkeiten erarbeitet werden – auch festgelegte Parkzonen stehen im Raum. "Welche Variante wir genau umsetzen, ‚Station zu Station‘ oder ein Mix aus ‚Free-Floating‘ (Anm. d. Red.: Freies Fließen) und ‚Station zu Station‘, werden wir in den nächsten Monaten erörtern", erklärte eine Stadtsprecherin auf RNZ-Anfrage.

Feststeht allerdings schon jetzt für die Heidelberger Verwaltung, dass der Bund einen größeren Handlungsspielraum bei der Regulierung der E-Tretroller schaffen muss. "Momentan gelten für die Scooter beim Abstellen die gleichen Vorschriften wie für Fahrräder, was gerade in Heidelberg mit den teilweise räumlich bedingten schmalen Gehwegen zu Konflikten führt", so die Sprecherin. Der Deutsche Städtetag habe zu diesem Thema bereits einen Vorstoß in Richtung Bundesverkehrsministerium unternommen. Dieser sei jedoch bisher nicht aufgegriffen worden.

Auch Mannheim prüft derzeit mehrere Möglichkeiten für eine striktere Regulierung, so die Stadtverwaltung. "Ziel ist es dabei vor allem, die Anbieter zu schnelleren Reaktionszeiten bei Beschwerden zu verpflichten", erklärte eine Sprecherin der Stadt gegenüber der RNZ.

Den Weg über eine Sondernutzungserlaubnis sieht Mannheim allerdings nicht unbedingt als zielführend an. Denn über diese könnten zwar die Zahl der Fahrzeuge und die Aufstellorte begrenzt werden. Sanktionen für das Falschparken der E-Roller aber blieben weiter fast unmöglich. Deshalb erwarte man bezüglich der Sanktionsmöglichkeiten Nachbesserung vom Bund an der Elektrokleinstfahrzeuge-Verordnung, so die Verwaltung.