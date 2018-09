Mehr als 30 Mal sind sie sich im Laufe von 33 Jahren begegnet, haben 15 Fernsehinterviews und viele weitere Gespräche geführt: Der Baden-Badener TV-Journalist Franz Alt und das Oberhaupt der Buddhisten, der Dalai Lama. "Selten hatte ich einen so empathischen und humorvollen Gesprächspartner", sagt Alt. "Keiner hat mehr gelacht als er." Das folgende Interview ist Basis ihres gemeinsamen Buch "Ethik ist wichtiger als Religion". Darin erläutert der Dalai Lama seine Suche nach einer "säkularen Ethik jenseits aller Religionen".

Heiligkeit, nach dem Terroranschlag in Paris 2015 sagten Sie den für einen Religionsführer provokanten Satz: "An manchen Tagen denke ich, dass es besser wäre, es gäbe gar keine Religionen!" Was meinten Sie damit?

Das Wissen und die Praxis von Religionen waren und sind natürlich hilfreich, aber das reicht in der modernen Zeit nicht mehr aus. Im Namen von Religionen wurden und werden Kriege geführt, sogar "Heilige Kriege". Seit Jahrtausenden wird Gewalt im Namen von Religionen eingesetzt und gerechtfertigt. Religionen waren und sind oft intolerant. Deshalb sage ich, dass wir im 21. Jahrhundert eine neue Ethik jenseits aller Religionen brauchen. Ich spreche deshalb von einer säkularen Ethik, die auch für über eine Milliarde Atheisten und für zunehmend mehr Agnostiker hilfreich und brauchbar ist. Wesentlicher als Religion ist unsere elementare menschliche Spiritualität. Das ist eine in uns Menschen angelegte Neigung zur Liebe, Güte und Zuneigung - unabhängig davon, welcher Religion wir angehören.

Spiritualität ist ein Modewort geworden. Was verstehen Sie darunter?

Spiritualität ist die elementarste aller menschlichen Urquellen in uns. Wenn wir uns entschließen, die inneren Werte, die wir alle bei anderen schätzen, zu kultivieren, dann fangen wir an, spirituell zu leben. Wir sollten also ein ethisches Fundament schaffen und unsere inneren Werte kultivieren, so dass sie unserem wissenschaftlichen Zeitalter gerecht werden, aber zugleich die tieferen Bedürfnisse des menschlichen Geistes nicht vernachlässigen. Zu diesem ganzheitlichen säkularen Ethos können natürlich alle Religionen einen wertvollen Beitrag leisten.

Nach meiner Überzeugung können Menschen zwar ohne Religion auskommen, aber nicht ohne innere Werte, nicht ohne Ethik. Der Unterschied zwischen Ethik und Religion ähnelt dem Unterschied zwischen Wasser und Tee. Ethik und innere Werte, die sich auf einen religiösen Kontext stützen, sind eher wie Tee. Der Tee, den wir trinken, besteht zum größten Teil aus Wasser, aber er enthält noch weitere Zutaten. Das macht ihn gehaltvoller und nachhaltiger und zu etwas, das wir jeden Tag haben möchten. Aber sein Hauptbestandteil ist immer Wasser. Wir können ohne Tee leben, aber nicht ohne Wasser. Und genau so werden wir zwar ohne Religion geboren, aber nicht ohne das Grundbedürfnis nach Mitgefühl - und auch nicht ohne Wasser.

Wie kamen Sie denn auf die Idee, dass wir spirituell mehr brauchen als die klassischen Religionen?

Ich lebe seit 58 Jahren in Indien im Exil. Dort erlebe ich eine gelebte säkulare Ethik und eine säkulare Gesellschaft. Mahatma Gandhi war ein zutiefst religiöser, aber auch ein säkularer Geist. In seinen täglichen Gebetsrunden wurden Texte aus allen großen Religionen und Weisheitslehren vorgetragen und gesungen. Gandhi war ein großer Freund von Jesus und seines Pazifismus der Bergpredigt. Er ist mein Vorbild, weil er religiöse Toleranz geradezu verkörperte. Diese Toleranz hat uralte indische Wurzeln. Hindus, Muslime, Christen, Sikhs, aber auch Jainisten, Buddhisten, Zoroastrier, Juden, Agnostiker und Atheisten leben - von wenigen Ausnahmen abgesehen - friedlich zusammen. In Indien gibt es viele ethnische und religiöse Minderheiten und Hunderte Sprachen. Tibet ist meine Heimat. Aber in gewisser Weise bin ich auch ein Sohn des säkularen Indien.

Hindutempel, muslimische Minarette, christliche Kirchen und buddhistische Heiligtümer finden Sie nebeneinander. Ich weiß, dass es immer wieder auch gravierende Fälle von lokaler Gewalt gibt. Aber es wäre falsch, sie zu verallgemeinern. Die indische Gesellschaft ist insgesamt friedlich und harmonisch. Alle Glaubensrichtungen pflegen das alte indische Prinzip der Gewaltfreiheit, Ahimsha, mit dem Gandhi auch politisch so erfolgreich war. Es war die Grundlage der friedlichen Koexistenz. Das ist praktizierte säkulare Ethik jenseits aller Religionen. Daran sollte sich die heutige Welt ein Vorbild nehmen!

Unser gemeinsamer Weg heißt doch: Mehr Achtsamkeit gegenüber allem Leben, auch gegenüber Tieren und Pflanzen. In Ihrer letzten Fernsehsendung diskutierten wir über die globale Umweltzerstörung und ich habe gesagt, dass ich manchmal den Eindruck habe, dass es der Erde ohne Menschen besser ginge.

Täglich rotten wir 150 Tier- und Pflanzenarten aus, wir vergrößern die Wüsten um 50.000 Hektar und blasen 150 Millionen Tonnen Treibhausgase in die Luft. Die Religionen haben diese Entwicklung nicht stoppen können. Was kann in dieser Situation eine säkulare Ethik bewirken und was sind die Grundlagen einer säkularen Ethik?

Achtsamkeit, Bildung, Respekt, Toleranz, Fürsorge und Gewaltlosigkeit. Im letzten Jahrhundert haben wir große materielle Fortschritte erzielt. Das war insgesamt gut. Aber diese materiellen Fortschritte sind es auch, die zur aktuellen Umweltzerstörung geführt haben. Jetzt, im 21. Jahrhundert, müssen wir auf allen Ebenen mehr innere Werte lernen, pflegen und anwenden. Ein realistischer Blick auf die Probleme unserer Zeit zeigt ganz eindeutig, dass wir einen nachhaltigen und universellen Zugang zu Fragen der Ethik, der inneren Werte und der persönlichen Integrität finden müssen - einen Zugang, der uns schließlich Brücken bauen lässt zwischen den kulturellen, ethnischen und religiösen Unterschieden. Das Prinzip globaler Verantwortung ist ein Schlüsselelement meines Konzepts einer säkularen Ethik. Sie haben recht, es geht ums Überleben unserer Spezies. Diese Suche nach einem wahrhaft nachhaltigen und universellen Weg ist für mich Grundlage für die Entwicklung einer säkularen Ethik.

Wir müssen jetzt lernen, dass die Menschheit eine einzige Familie ist und dass dazu auch Atheisten und die zunehmende Zahl der Agnostiker gehören. Wir alle sind physisch, mental und emotional Brüder und Schwestern. Aber wir legen den Fokus noch viel zu sehr auf unsere Differenzen anstatt auf das, was uns verbindet. Dabei sind wir doch alle auf dieselbe Weise geboren und sterben auf dieselbe Weise. Es macht wenig Sinn, mit Stolz auf Nation und Religion auf dem Friedhof zu landen! (lacht)

Wenn alle sieben Milliarden zunächst das betrachten, was sie eint, und nicht das, was sie trennt, dann hätten alle weniger Stress und weniger Ärger. Wir sollten lernen, dass wir alle Freunde sind.

Im Herbst 1989 wurden Sie in Berlin auf die gerade geöffnete Mauer gehoben, eine Kerze in der Hand. Sie sagten: So wie Deutschland jetzt wiedervereinigt wird, so wird Tibet eines Tages frei sein. Sind Sie davon noch immer überzeugt?

Ja klar. Alle Menschen streben nach Freiheit. Einen Zeitpunkt kann ich natürlich nicht nennen. Wir brauchen Geduld. Auch das gehört zu einer säkularen Ethik.

