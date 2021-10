Von Daniel Bräuer

Heidelberg. Franziska Brantner hat bei der Bundestagswahl in Heidelberg das Direktmandat erobert. Bei den Ampel-Gesprächen war sie bislang im "erweiterten Sondierungsteam" der Grünen, das nicht mit am Tisch saß, aber vor und nach den Runden das Erreichte auswertete und das weitere Vorgehen besprach. "Das Ziel war, nicht einfach eine SPD-Position, dann eine Grünen- und dann eine FDP-Position aufzuschreiben, sondern dass wir für die zentralen Aufgaben auch wirklich gemeinsame Antworten finden", sagt sie im RNZ-Interview. "Das erfordert Kreativität und die Bereitschaft, in neuen Wegen zu denken."

Frau Brantner, wie zufrieden sind Sie mit dem Sondierungspapier?

Ich bin ganz zufrieden damit. Es ist natürlich kein grünes Papier. Aber auch kein rotes und kein gelbes. Wenn wir was Gutes daraus machen, hat es wirklich die Chance, Deutschland zu modernisieren und die großen Zukunftsaufgaben Klimaschutz und Digitalisierung angehen zu können. Wir werden, und da bin ich wirklich stolz drauf, bei der Bekämpfung von Kinderarmut einiges erreichen können. Im sozialen Bereich sind wir ansonsten nicht so weit gekommen, wie wir es uns gewünscht hätten. Aber gut. Das ist eben am Ende keine rein grüne Koalition, auch keine rot-grüne Koalition, sondern eine Dreierkoalition.

Was hätte es da mehr sein dürfen?

Wir wollten geringe und mittlere Einkommen entlasten und im Gegenzug sehr hohe Einkommen etwas stärker belasten. Jetzt kommt weder die Be- noch die Entlastung.

Zum Steuertarif steht kein Wort...

Ja. Aber der Mindestlohn von zwölf Euro ist auch ein wichtiger Schritt, der Millionen von Menschen am Ende des Monats mehr in der Tasche lässt.

Bei aller Suche nach gemeinsamen Lösungen: Kein Tempolimit, keine Steuererhöhung, keine Vermögensteuer, keine Lockerung der Schuldenbremse – da sind die FDP-Positionen sehr deutlich zu erkennen.

Sie sagen es: Die FDP hat das verhindert. Wir haben im positiven Sinne vieles erreicht. Dass wir wirklich beim Klimaschutz vorankommen mit der Fläche für Windkraft, mit der Solarpflicht oder dem Ende des Verbrenners europaweit 2035. Wir haben die Grundlagen geschaffen, dass man in Europa Investitionen leisten kann in die Schienennetze, in Energie- oder digitale Infrastruktur und Innovationen. Wir haben durchgesetzt, dass wir ein modernes Einwanderungsgesetz bekommen. Wir haben die Bürgerräte eingebracht als neue Form der Bürgerbeteiligung, die wir ja aus Baden-Württemberg kennen. Da bin ich stolz, das ist ein BaWü-Export. In einzelnen Bereichen hängt es jetzt davon ab, wie wir das in Koalitionsverhandlungen ausgestalten. Bei der Rente oder der Landwirtschaft zum Beispiel wird man jetzt sehen müssen, wie die Verhandlungen präziser laufen. Da sind noch Bereiche, die noch nicht genug adressiert wurden.

Beim Klima fällt auf, dass das Projekt Energiegeld nicht auftaucht, mit dem Sie kleine Haushalte entlasten wollen.

Das hängt auch stark mit dem europäischen "Fit for 55"-Paket zusammen. Da bin ich ganz glücklich, dass es hier eine positive Bewertung dazu gibt, das war wirklich ein zentraler Punkt. Die detaillierte Ausgestaltung wird jetzt in den nächsten Tagen und Wochen verhandelt.

Dann auch mit einem konkreten CO2-Preis? Auch dazu steht nichts im Papier.

Das ist jetzt Aufgabe von Koalitionsverhandlungen.

Glauben Sie, dass noch irgendetwas die Ampel stoppen kann?

Es liegt noch genügend Arbeit vor uns. Ich hoffe, dass der Spirit, der Ansatz, dass man das im kleinen Kreise ohne permanentes Durchstechen verhandelt, zumindest zum Teil erhalten werden kann. Wenn uns das gelingt, dann bin ich sehr zuversichtlich, dass wir die anstehenden Umbrüche gemeinsam meistern können und dass es eine Koalition der Ermöglichung wird.