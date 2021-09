Angeblich plagt kurz vor Schluss so viele Wähler wie noch nie die Frage: Was nehmen? Etliche haben sich die Entscheidung bereits brieflich vom Hals geschafft. Hoffentlich erleben sie nicht den umgekehrten Gorbi: Wer zu früh wählt, den bestraft die Wahlkampf-Restlaufzeit mit neuen Einsichten. Aber gibt es die noch? Bisher wurden vor allem die drei Kandidaten mit ihren Fehlern ausgemessen. Vielleicht auch deshalb, weil Merkel – als erste Frau im Amt – in 16 Dienstjahren die Latte für politischen Anstand hoch gehängt hat. Doch kein Rezept beginnt mit der Frage: Wen nehmen? Auf das "Was" und "Wieviel" kommt es schon an. Doch hier verhindern zum Leidwesen des Wählers die Unwägbarkeiten künftiger Koalitionsverhandlungen mehr Mut zur Klarheit.