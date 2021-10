Hopfen und Malz sind zwar nicht verloren, aber teurer geworden. Was zur Folge hat, dass auch der Bierpreis steigt. Nach dem Rekordhoch beim echten Sprit ist das die nächste Hiobsbotschaft für die Deutschen – die zum Glück keine Neigung zur Revolution haben. Und künftig in jeglicher Hinsicht aufs Volltanken verzichten könnten. "Don’t drink and drive" ist also auch finanziell ein guter Rat. Und der Umwelt ist ja egal, ob die Autos wegen zwei, drei Bier stehen bleiben oder aus Kostengründen. Das gilt übrigens auch für E-Autos, die jetzt immer mehr Deutsche als Alternative für sich entdecken. "Ich fahr halt immer unter Strom, Herr Kommissar", gilt selbst da nicht als Ausrede. Und unter Dampf auch nicht. Selbst wenn die Ampel Cannabis bald legalisieren sollte.