Es wird auch ein Leben nach Corona geben. Zumindest für die Generation G, also Geimpfte und Genesene. Die schöne neue Welt wird von den Erwählten bereits auf die Schienen gesetzt. Nur schade, dass vor lauter Pandemie kaum einer darüber spricht. Es soll eine Welt sein, in der Grufties schon ab 60 ihren "Lappen" abgeben und dann nur noch mit dem kleinen verkehrstechnischen Waffenschein ein Jahr gratis ÖPNV oder Rad & Rollator fahren sollen. Dazu kommt die in Heidelberg angedachte Entschleunigung auf 30 km/h und – altmodisch gespeecht ganz oberaffengeil – eine ökologisch korrekte Lasershow anstelle der stinkenden Schlossbeleuchtung. Starwars statt Knallbumm. Am besten freilich wäre es, man machte sie gleich digital. Dann braucht auch keiner mehr extra hinzufahren.