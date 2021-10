Na, war das nicht irgendwie ein aufregender Abend? Mal wieder sechs Stunden ohne Facebook, WhatsApp, Instagram – fast wie früher, in analoger Vorzeit. Was man doch an Zeit und Ruhe gewinnt, wenn die sozialen Hetzwerke Sendepause haben! Aber zugleich hat der Giga-Ausfall gezeigt, wie gefährlich es sein kann, wenn sich alle von einem Anbieter abhängig machen. Das heißt jetzt nicht, dass die WhatsApp-Gruppe "Rimini-Freizeit 1987 Revival-Treffen Fototausch" ein Backup auf Telegram oder Signal braucht. Aber ein bisschen Redundanz hat noch keinem geschadet, sagen die IT-Sicherheitsnerds. Kein Netz ohne doppelten Boden! Die US-Tech-Giganten haben das verstanden. Sonst hätte Facebook ja keinen Twitter-Account, auf dem es über den Ausfall informierte.