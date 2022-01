Nehmen wir den ersten Montag des Jahres, einen beliebten politischen Wandertag: Die 7-Tage-Inzidenz ist bei 240, das RKI meldet 30.561 Neuinfektionen und 356 Tote – zusätzlich zu den bereits 112.223 Corona-Opfern. An diesem Tag haben von Meck-Pomm über Sachsen bis Bayern und nebenan in "the Länd" ca. 80.000 von 83,1 Millionen Bürgern bei ordnungswidrigen Spaziergängen und angemeldeten Demos gegen die "Corona-Diktatur" protestiert. Alles digital orchestriert von Rechts- und Reichsbürgern, Nichtdenkern, Staatsverdrossenen und Bedenkenträgern. Ein Schild in Frankfurt warnt: "Impfpflicht nur über unsere Leichen." Falsch: Mehr Leichen ohne Impfen! Egal. An diesem Tag im Januar haben auch gut 83 Millionen nicht demonstriert. Also 99,9 Prozent.