Vorsicht, Mister Johnson! Aus unserer schlichten kontinentaleuropäischen Sicht erscheint es zumindest riskant, dass Sie sich jetzt auch noch in die Rolle eine Boris Darwin begeben. Also jenes anderen berühmten Briten, der mit seiner Theorie über die Entstehung der Arten Furore machte. Denn der "Freiheitstag" gestern mit dem Ende von Abstandsgebot und Maskenpflicht erinnert stark an die Theorie vom Überleben der Besten: Survival of the fittest. Es (über)lebe der Corona-Darwinismus! Wir wollen nicht nachtreten: Aber glaubte das vereinte Königreich kürzlich nicht auch, es werde mit Hilfe eines exklusiven Sieger-Gens über alle Fußball-Schwachmaten triumphieren? Es kam bekanntlich anders. Auch das Endspiel gegen Corona ist noch nicht terminiert.