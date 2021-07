Wer nicht will, der hat schon? Das stimmt beim Impfen leider nur zu 60 Prozent. So viele haben nämlich schon, zumindest einmal. Und der Rest? Lässt sich noch ein bisschen bitten? Vielleicht kann man ja mehr rausschlagen als den schnöden Donut zur Spritze! Aber Vorsicht: Wer so denkt, wird enttäuscht werden. So wie jener Wikinger im Mittelalter, der nach seiner dritten oder vierten Taufe meckerte, diesmal sei die Bekehrungs-Prämie aber mickrig ausgefallen. Merke: Auch das niedrigstschwellige Angebot produziert irgendwann keine Nachfrage mehr. Man muss schon wollen wollen, wenn man nicht müssen will. Sonst verfallen auch die fürs "Impfen to-go" bereitstehenden Dosen, bevor wir sie zum Beispiel nach Togo schicken könnten. Dort wollen viele ganz dringend.