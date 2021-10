Alles ist endlich. In der Demokratie ist Regierung nur Macht auf Zeit. Und Koalitionsverhandlungen sind nur Eintracht auf Zeit. Nun haben sich die Herren Kubicki und Buschmann an den FDP-Slogan erinnert: "So, wie es ist, kann es nicht bleiben." Also Schluss mit der Harmoniesoße. Sondern mal eine klare Ansage raushauen: Finanzminister wird der Lindner und sonst keiner! Was natürlich keinesfalls ein abgesprochener Vorstoß war, wo doch der Chef seine beiden lauten Fürsprecher eher nur so flüchtig, also praktisch gar nicht kennt. Und außerdem war Lindner gerade damit beschäftigt, ein paar Stapel Akten zu lesen. Bei Schummerlicht. Auf Papier. Denn was, wenn nicht das, macht ihn wirklich zum am besten geeigneten Kandidaten, später, wenn alles andere geklärt ist, ganz am Ende?