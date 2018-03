Von Michael Ossenkopp

Für ihr Entführungsopfer forderten die Gangster 600.000 Franken. Dann würden sie es zurückbringen - allerdings tot. Doch das war der Mann schon. Stummfilmstar Charles Spencer Chaplin hatte wenige Wochen zuvor, am Weihnachtstag 1977, im Alter von 88 Jahren das Zeitliche gesegnet.

Die Täter kamen in der Nacht vom 1. auf den 2. März 1978, buddelten auf dem Friedhof im schweizerischen Corsier-sur-Vevey seine Leiche aus, schleppten sie samt Eichensarg quer über den Gottesacker, wo sie die schwere Fracht umständlich auf ihr Auto hievten. Am nächsten Morgen fand der Friedhofswächter statt Chaplins Grab nur noch ein klaffendes Loch.

Hintergrund Entführte Leichen und Grabraub Schon bei den alten Ägyptern gab es Grabräuber, dabei ging es den Tätern jedoch nicht um die bestattete Person, sondern um die wertvollen Beigaben. Später rückten Köpfe in den Mittelpunkt des Interesses, der Schädel des Komponisten Joseph Haydn wurde 1809 ebenso entwendet wie der des Dichterfürsten Friedrich Schiller 1911. Auch das Haupt [+] Lesen Sie mehr Entführte Leichen und Grabraub Schon bei den alten Ägyptern gab es Grabräuber, dabei ging es den Tätern jedoch nicht um die bestattete Person, sondern um die wertvollen Beigaben. Später rückten Köpfe in den Mittelpunkt des Interesses, der Schädel des Komponisten Joseph Haydn wurde 1809 ebenso entwendet wie der des Dichterfürsten Friedrich Schiller 1911. Auch das Haupt von "Nosferatu"-Regisseur Friedrich Wilhelm Murnau wurde 2015 aus seiner Gruft gestohlen. Die Köpfe von Haydn tauchte wieder auf, die Schädel von Schiller und Murnau sind bis heute verschollen. Bereits 1946 hatten unverbesserliche Duce-Fans Benito Mussolinis Leichnam aus seinem anonymen Mailänder Grab gekidnappt. Erst dreieinhalb Monate später wurde er wiedergefunden. 2008 wurde der deutsche Industrielle Friedrich Karl Flick im österreichischen Velden am Wörthersee aus dem Grab entführt. Ein Erpressungsversuch über sechs Millionen Euro scheiterte, der Tote befindet sich inzwischen wieder im Familienmausoleum. Der berühmteste verschwundene Leichnam ist vermutlich der von Jesus Christus. Ungläubige meinen, er könne von Räubern aus seinem Grab geholt worden sein, die Auferstehung sei lediglich eine religiöse Legende.

Nicht nur die Presse rätselte über die Motive der Grabräuber. Manche spekulierten, Nazis würden wegen Chaplins Hitlerparodie in "Der große Diktator" späte Rache üben, andere vermuteten, Antisemiten wollten verhindern, dass ein Jude in christlicher Erde seine letzte Ruhe gefunden hätte - obwohl Chaplin nicht einmal Jude war. Oder fanatische Souvenirjäger hätten den sterblichen Überresten ihres Idols einfach nur nah sein wollen.

Nach dem Diebstahl von Chaplins Leiche rief die örtliche Polizei bei seiner Familie an. "Irgendjemand hat das Grab geöffnet und er ist weg", erinnerte sich Chaplins Sohn Eugene an den ersten Kontakt. Schon bald meldeten sich zudem Trittbrettfahrer, die für die Wiederbeschaffung einen Batzen Geld verlangten. Doch ein Anrufer - er nannte sich "Monsieur Cohat" - konnte seine Täterschaft durch ein Foto untermauern. Es zeigte den entwendeten Sarg mitten auf einem Feld. Für die Rückgabe forderte er 600.000 Schweizer Franken.

Doch Chaplins Witwe Oona, Tochter des US-Dramatikers Eugene O’Neill, weigerte sich, die Summe zu zahlen. Sie meinte, Charlie befinde sich weiterhin "im Himmel und in meinem Herzen". Zum Schein verhandelten sie und ihre Tochter Geraldine dennoch mit dem Entführer und gaben vor, die Lösegeldforderung runterhandeln zu wollen. Oona war davon überzeugt, dass Charlie die Groteske als "ziemlich lächerlich" empfunden hätte.

Über Wochen wurden die Gespräche in Chaplins Altersdomizil, der Villa "Manoir de Ban" nahe des Genfer Sees, von der Polizei abgehört. Der Erpresser meldete sich von einer Telefonzelle aus, weshalb er immer wieder entwischen konnte. Am Ende gelang es den Ermittlern, die Herkunft der Telefonate auf das Stadtgebiet von Lausanne einzugrenzen. Und erst als sich die Kripo dazu entschloss, alle 200 öffentlichen Fernsprecher der Stadt zu überwachen, ging ihr der Täter nach dem 27. Erpresseranruf ins Netz.

Es waren der bulgarische Flüchtling Gantscho Ganev und der polnische Zuwanderer Roman Wardas. Die beiden Arbeitslosen hatten Chaplins Sarg gestohlen, denn sie träumten von einer eigenen Autowerkstatt. Auf die glorreiche Idee, einen Toten zu entführen, waren sie aus Kostengründen gekommen. Denn lebende Geiseln müssen verpflegt werden. Die Verhandlungen mit der Chaplin-Familie zogen sich über Wochen, mit jedem neuen Anruf stieg der Frust des Gaunerduos weiter an.

Denn Oona und Geraldine blieben stur. Selbst die Drohung, den jüngsten Kindern auf dem Schulweg etwas anzutun, stieß auf taube Ohren. Schließlich gaben sich die Entführer mit einem Bruchteil ihrer ursprünglichen Forderung zufrieden. "Wenn wir weiter verhandelt hätten", sagte der Familienanwalt Jean-Felix Paschoud rückblickend, "hätten wir den Sarg auch für 50 Franken wiederbekommen."

Am Schluss führten die erfolglosen Kleinganoven Polizisten zu ihrem Versteck. Auf einem Feld nahe des Dörfchens Noville, kaum zehn Kilometer von Corsier-sur-Vevey entfernt, hatten sie den ungeöffneten Chaplinsarg vergraben. Da sie nicht einmal mehr den genauen Ort ihrer "Erdarbeiten" wiederfinden konnten, musste die Gendarmerie mithilfe von Detektoren die Metallbeschläge der schweren Holzkiste aufspüren.

Die Schauspielerin Geraldine Chaplin erinnerte sich in einem Interview an die Entführung: "Es war surreal, hatte aber auch komische Seiten. Zur Geldübergabe sind wir mit dem Rolls Royce meiner Mutter gefahren. Im Fußraum war ein Polizist versteckt, so ein 007-Typ mit Waffe. Er neigte zur Reisekrankheit und hat sich mitten im Einsatz übergeben." Außerdem hätten besorgte Bürger Polizisten auf getarnte Kollegen in Zivil gescheucht. "Es war wie ein letzter Chaplin-Film."

Ganev und Wardas bedauerten die Tat, Ganevs Frau schrieb an Chaplins Witwe: "Es tut uns leid." Oona antwortete: "Alles ist vergeben." Das Gericht war nicht ganz so milde gestimmt, es verurteilte die beiden Provinzkriminellen im Dezember 1978 für die Störung der Totenruhe und versuchter Erpressung. "Mastermind" Wardas erhielt viereinhalb Jahre, Ganev 18 Monate auf Bewährung.

Basierend auf dem Leichendiebstahl entstand 2008 das Theaterstück "Kidnappin’ Chaplin" von Martin Kolozs, 2014 kam mit "Die unglaubliche Entführung des Charlie Chaplin" (Originaltitel: "La Rançon de la Gloire") ein tragisch-komischer Film in die Kinos, der in seinen Grundzügen auf der wahren Geschichte fußt.

Am 23. Mai 1978 wurde Chaplin in der alten Gruft ein zweites Mal bestattet. Nach dem Tod von Oona 1991 erhielt die Grabstelle eine zwei Meter dicke Haube - aus Beton. Sicher ist sicher.