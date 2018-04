Von Steffen Blatt

Es ist die größte Heidelberger Veranstaltung in der Walpurgisnacht: das Treffen auf der Thingstätte. Und so werden heute wieder - wie jedes Jahr - Tausende Menschen auf den Heiligenberg pilgern, um zu feiern - ohne Programm, ohne Veranstalter, ohne Kommerz. Auch David Borymski ist fasziniert von dem Event auf dem Berg - und hat einen Film darüber gedreht. Hintergrund Hintergrund Die Thingstätte wurde 1934/35 gebaut und ist einer von etwa 40 Thingplätzen, die in der frühen Zeit des Nationalsozialismus entstanden. Zur Eröffnung am 22. Juni 1935 sprach Propagandaminister Joseph Goebbels vor 20.000 Zuschauern. Die Freilichtbühne diente den Nazis als Stätte für Massenveranstaltungen. Im Zweiten Weltkrieg blieb sie weitgehend ungenutzt und verfiel danach. In [+] Lesen Sie mehr Hintergrund Die Thingstätte wurde 1934/35 gebaut und ist einer von etwa 40 Thingplätzen, die in der frühen Zeit des Nationalsozialismus entstanden. Zur Eröffnung am 22. Juni 1935 sprach Propagandaminister Joseph Goebbels vor 20.000 Zuschauern. Die Freilichtbühne diente den Nazis als Stätte für Massenveranstaltungen. Im Zweiten Weltkrieg blieb sie weitgehend ungenutzt und verfiel danach. In jüngerer Vergangenheit fanden auf der Thingstätte Konzerte und Opernaufführungen statt, aufgrund der schwierigen Logistik gibt es dort aber seit Jahren keine kommerziellen Großveranstaltungen mehr. Ab Ende der 1980er Jahre trafen sich dort immer am 30. April einige Alternative zu einem Fest in der Tradition der heidnischen Walpurgisfeiern. Dieses Treffen wurde mit den Jahren zur größten Veranstaltung in Heidelberg an diesem Datum, bis zu 14.000 Menschen pilgern jedes Jahr auf den Heiligenberg. Es gibt keinen Veranstalter; Polizei, Feuerwehr, Rotes Kreuz und Technisches Hilfswerk sind vor Ort, um einen geregelten Ablauf zu sichern. ste



"Fackelkinder" heißt die knapp halbstündige Dokumentation, die seit Kurzem kostenlos auf dem Videoportal Youtube zu sehen ist. Dabei konzentriert sich Borymski nicht nur auf die Nacht und die Feier, sondern widmet sich auch der Geschichte des Ortes: Vor 70 Jahren begannen die Arbeiten für die Freiluftarena, die Nationalsozialisten wollten sie vor allem für propagandistische Massenveranstaltungen nutzen (siehe "Hintergrund"). Schnell verloren sie jedoch das Interesse an der Thingstätte und nach dem Krieg verfiel die Arena zusehends. Ende der 1980er Jahre eroberten Hippies und Alternative den Ort zurück, luden mit Fackeln und Jonglage zu einem Fest in der Tradition der heidnischen Walpurgisfeier - und im Lauf der Jahre kamen immer mehr Besucher. Bis zu 14.000 Menschen tummeln sich jetzt bei schönem Wetter auf der Thingstätte, um die einmalige Atmosphäre zu genießen. "Wir feiern an dem gleichen Ort wie früher - nur ohne Nazis, ohne Fahnen und ohne Führer", sagt ein Besucher in Borymskis Film.

Der 33-jährige Mannheimer war mit 19 Jahren zum ersten Mal bei der Walpurgisfeier. "Damals war sie noch kleiner aber schon sehr kultig", erzählt er. Wie viele Besucher hatte er sein Aha-Erlebnis, als er begleitet von Trommeln durch den "Hintereingang" auf die Bühne trat - und das gefüllte Halbrund vor sich sah. Schon früh filmte er mit seinem Camcorder, ab 2009, er studierte jetzt Medienwissenschaft in Mannheim und Stuttgart, dann mit professioneller Digitalausrüstung. Insgesamt kamen so 60 bis 70 Stunden Material zusammen. Jetzt ist der Film endlich fertig geworden, die Produktion lief als privates Projekt neben seiner Arbeit als selbstständiger Filmemacher.

"Das Besondere ist, dass die Party immer noch auf eine sehr traditionelle Weise stattfindet: Man verabredet sich unten, läuft hoch und feiert dann - ohne Strom, ohne Licht, es gibt keine Stände und keine Bühne", sagt Borymski. Dieses außergewöhnliche Flair wollte er einfangen, und das ist ihm mit stimmungsvollen Bildern gelungen, die ohne Kommentar auskommen. Vielmehr lässt er die Menschen sprechen. Dabei spart er auch nicht die negativen Aspekte der Veranstaltung aus, vor allem die Verschmutzung.

"Das ist schon extrem. Wenn die Stadt die Feier aus diesem Grund verbieten würde, könnte ich das verstehen", meint der Filmemacher, der auch die Menschen ins Bild setzt, die für den sicheren Ablauf sorgen, die meisten ehrenamtlich: Rot-Kreuz-Helfer, Feuerwehr, Polizei und Technisches Hilfswerk. Und am nächsten Morgen sorgen Freiwillige des BUND zusammen mit der Stadtreinigung dafür, dass die Thingstätte wieder sauber wird.