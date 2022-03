Nach einem frostigen Morgen bleibt das Wetter in Hessen am Dienstag mild. Der Tag verläuft teils wolkig, besonders im Osten und Südosten aber überwiegend klar, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach mitteilte. Die Höchstwerte liegen zwischen sieben und neun Grad. In der Nacht zum Mittwoch bleibe es wolkig und niederschlagsfrei, die Temperaturen sinken auf minus eins bis minus sechs Grad.