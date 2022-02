Im Ulmer Macheten-Fall sitzen inzwischen fünf Verdächtige in Untersuchungshaft. Zudem haben die Beamten die Machete gefunden, die nach ersten Erkenntnissen die Tatwaffe gewesen sein dürfte, wie ein Sprecher der Staatsanwaltschaft am Dienstag sagte. Ein sechster Beschuldigter sollte am Mittwoch dem Haftrichter vorgeführt werden.