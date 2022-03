Die Verbraucherpreise im Saarland sind so stark gestiegen wie seit mehr als 40 Jahren nicht mehr. Das Plus lag im März im Vergleich zum Vorjahresmonat bei 6,5 Prozent, wie das Landesamt für Zentrale Dienste in Saarbrücken am Mittwoch mitteilte. Ein höherer Wert sei zuletzt im Dezember 1981 mit 6,7 Prozent gemessen worden. Auf Monatssicht ging es mit den Verbraucherpreisen an der Saar um 2,2 Prozent nach oben.