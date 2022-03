Ohne zahlreiche Nationalspieler hat der Fußball-Bundesligist SC Freiburg einen Testspiel-Sieg in der Länderspielpause verpasst. Gegen den 1. FC Heidenheim aus der 2. Bundesliga kamen die Breisgauer am Donnerstag nicht über ein 1:1 (1:1) hinaus. Maurice Malone hatte die Gäste in Führung gebracht (13.) und nur vier Minuten später glich Rechtsverteidiger Lukas Kübler für den Sport-Club aus.