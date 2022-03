Angesichts der großen Zahl an Kriegsflüchtlingen aus der Ukraine arbeiten die hessischen Kommunen mit Hochdruck an der Bereitstellung von Unterkünften und Wohnraum. Zahlreiche Landkreise haben Wohnungsbörsen eingerichtet und Aufrufe an die Bevölkerung gestartet, freie Zimmer, Wohnungen oder Häuser zu melden - mit großer Resonanz, wie Sprecher berichten. Auch in Hotels, Jugendheimen und anderen Unterkünften wurden Plätze bereitgestellt.