Der Kinderschutzbund in Rheinland-Pfalz will dazu beitragen, die Ankunft von geflüchteten Kindern und Jugendlichen aus der Ukraine zu unterstützen. Die Kreis- und Ortsverbände seien darauf vorbereitet, in ihren jeweiligen Kommunen das Ankommen zu erleichtern. "Die russische Kriegsmaschinerie zerstört die Zukunft junger Menschen in ihrer Heimat", erklärte der Landesverband des Kinderschutzbunds am Mittwoch in Mainz. "Ihre Wohnungen, Kitas, Schulen und Hochschulen werden zerbombt. Viele von ihnen sind bereits jetzt traumatisiert oder werden es sein."