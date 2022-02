Das traditionelle Froschkuttelnessen der Riedlinger Narren wird am Fasnachtsdienstag ohne Ministerpräsident und Stammgast Winfried Kretschmann stattfinden. Der Grünen-Politiker, nach eigener Aussage "leidenschaftlicher Fastnachts-Narr", werde "angesichts der Weltlage" nicht an der Veranstaltung teilnehmen, sagte eine Sprecherin des Staatsministeriums in Stuttgart am Montag.