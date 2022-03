"Ich will Spaß"-Sänger Markus hat eine klare Meinung zu den aktuell hohen Kraftstoffpreisen. Er sei für eine Spritpreisbremse, teilte der 62-Jährige der Deutschen Presse-Agentur mit. "Für mich persönlich dürfte die bei 1,55 Euro liegen, denn das wären 3,10 DM geteilt durch zwei", sagt der Sänger des berühmten Autofahrer-Hits "Ich will Spaß", in dem es unter anderem heißt: "Und kost' Benzin auch drei Mark zehn: scheißegal, es wird schon geh'n!". Markus war einer der großen Stars der Neuen Deutschen Welle. Im Sommer will der aus Bad Camberg in Hessen stammende Sänger ein neues Album herausbringen (geplanter Titel: "Das Leben liebt mich... und ich liebe das Leben".)