Von Klaus Welzel

Heidelberg. Zweimal die Woche spricht RNZ-Chefredakteur Klaus Welzel mit dem Heidelberger Chef-Virologen am Universitätsklinikum, Prof. Dr. Hans-Georg Kräusslich, im RNZ-Corona-Podcast über die Entwicklung der Pandemie in der Region und über die Herausforderungen, die sich dadurch speziell für das Universitätsklinikum ergeben.

In der zweiten Folge um die voraussichtliche Länge der Corona-Maßnahmen, wie stark die Rhein-Neckar-Region von Corona betroffen ist und wer nun Maskentragen sollte und wer nicht.







In der ersten Folge geht es um die Situation am Universitätsklinikum, um die Gefährlichkeit des Corona-Virus und die Frage, ob es einen Impfstoff noch in diesem Jahr geben kann.