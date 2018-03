Wiesloch/Walldorf. (oé) Der Richtspruch des Poliers Andreas Blanck von der Firma Dupré markierte eine wichtige Zwischenetappe für ein zentrales Investitionsprojekt des Doppelzentrums Wiesloch-Walldorf: Gemeint ist der Bau von Parkhaus und Zentralem Omnibusbahnhof (ZOB) am Bahnhof Wiesloch-Walldorf. Dort feierten die Vertreter der beteiligten Firmen und Städte am Freitag Richtfest. Dabei sprach Walldorfs Bürgermeisterin Christiane Staab, die zugleich Vorsitzende des federführenden Zweckverbands "Metropolpark Wiesloch-Walldorf" ist, von einer "vorausschauenden Investition in eine gute Zukunft der beiden Städte". Zugleich sei der Ausbau des Bahnhofs ein "wesentlicher Beitrag zum Umwelt- und Klimaschutz".

Das Projekt hat ein Gesamtvolumen von rund 8,4 Millionen Euro, zu denen die beiden Kommunen jeweils drei Millionen Euro beisteuern, während die restlichen 2,4 Millionen Euro über Zuschussmittel finanziert werden. Dafür entsteht am S-Bahnhaltepunkt ein zweigeschossiges Parkhaus, dessen Oberdeck künftig als zentraler Haltepunkt für die Nahverkehrsbusse dient. Von dort können die Fahrgäste über einen Steg zu den Bahnsteigen und Zügen gelangen. Überspannt werden der Steg und der Busbahnhof mit seinen fünf Bussteigen von einem circa 100 Meter langen "spektakulären Membrandach", wie Architekt Wolfgang Kessler (Büro Kessler/De Jonge) erläuterte.

Aus Sicht der Walldorfer Bürgermeisterin erfüllt das Bauprojekt eine "Schlüsselfunktion" bei der notwendigen Verknüpfung der verschiedenen Verkehrsmittel am Bahnhof. "Wer mit dem Auto kommt, um auf den Zug umzusteigen, kann hier witterungsgeschützt parken und trockenen Fußes zum Zug gelangen", so Christiane Staab. Gleiches gilt für die Nutzer der Nahverkehrsbusse, und auch an die Fahrradfahrer wurde mit einem eigenen Parkhaus für Räder gedacht. Man hoffe, mit dieser "fahrgastfreundlichen Infrastruktur" noch mehr Pendler überzeugen zu können, erklärte die Bürgermeisterin und Zweckverbandsvorsitzende. Als "positives Signal" wertete sie dabei, dass sich inzwischen Anfragen nach Dauerparkplätzen mehren - gerade auch aus Wiesloch, wo das Projekt kommunalpolitisch heftig umstritten war.

Die Bewirtschaftung der insgesamt 257 Stellplätze im Parkhaus ist noch nicht abschließend geregelt. Bis zum Sommer werde man ein Konzept vorlegen, erklärte Wieslochs Bürgermeisterin Ursula Hänsch. Bislang sei für Dauerparker ein Monatstarif von 20 Euro angedacht. Außerdem soll es für Einzelparker einen Tages- und Stundentarif geben.

Die kostenlosen Parkplätze, die sich bislang südlich an den Bahnhof anschließen, werden zunächst erhalten bleiben. Allerdings sollen sie nach und nach wegfallen, da das betreffende Gelände als Gewerbefläche vermarktet werden soll. "Dank des Parkhauses gewinnen wir wertvolle Flächen, die als Parkflächen dienten, zurück und können sie Firmen anbieten, die sich hier im Süden der attraktiven Metropolregion Rhein-Neckar ansiedeln wollen", erläuterte Frau Staab. Erst das hinter der Straßenüberführung (L 723/ehemals B 39) gelegene Gelände soll auf Dauer als Parkfläche erhalten bleiben.

Die Verantwortlichen der beiden Städte rechnen damit, dass die Bauarbeiten am Parkhaus und dem Omnibusbahnhof bis zum Sommer abgeschlossen sein werden und im August die Einweihung gefeiert werden kann. Bereits Ende Mai soll in einer spektakulären Aktion das Membrandach installiert werden. Da dafür die Bahnstrecke gesperrt und der Oberleitungsstrom abgeschaltet werden muss, müssen die Arbeiten nachts in einem genau festgelegten Zeitkorridor (zwischen 0.35 und 4.10 Uhr) durchgeführt werden, so Architekt Wolfgang Kessler.