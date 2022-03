Bei einem Serienunfall auf der Autobahn 61 haben sich am Mittwoch vier Lastwagen ineinander verkeilt. Drei der Lastwagenfahrer wurden verletzt, einer von ihnen schwer. Die Strecke wurde bei Schifferstadt (Rhein-Pfalz-Kreis) in Richtung Norden für knapp drei Stunden gesperrt. Dadurch kam es zu einem gut fünf Kilometer langen Stau, wie die Autobahnpolizei in Ruchheim mitteilte.