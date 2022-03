Eine Geburtstagsparty ist in Isny (Kreis Ravensburg) am frühen Sonntagmorgen in ein wildes Handgemenge ausgeartet. Auslöser waren der Polizei zufolge ungebetene Gäste. Sie waren zunächst zwar geduldet worden, später aber kam es nach Worten eines Polizeisprechers zum Streit zwischen manchen der etwa 50 geladenen und einigen der rund 20 nicht eingeladenen Gäste.