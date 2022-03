Die Staatsanwaltschaft Hanau ermittelt wegen des Anfangsverdachts der Untreue zum Nachteil des Hanauer "Vereins für Toleranz und Zivilcourage" gegen drei Beschuldigte. Es gehe um den Verdacht, dass finanzielle Mittel des Vereins unberechtigterweise auf Konten Dritter überwiesen und damit "nicht für satzungsgemäße Zwecke verwandt worden sein sollen", teilte die Staatsanwaltschaft am Mittwoch mit. Am Morgen habe die Hanauer Kriminalpolizei mehrere Objekte an insgesamt acht Standorten in Hanau, Rodenbach und Bonn durchsucht.