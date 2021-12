Die Reds erkämpften ein 1:0 (0:0) gegen das von Liverpool-Ikone Steven Gerrard trainierte Aston Villa. Chelsea kam durch einen Foulelfmeter in der Nachspielzeit noch zu einem glücklichen 3:2 (1:1)-Sieg gegen Leeds United.

Nach einer schwachen und chancenarmen ersten Hälfte in Anfield und vereinzelten Buhrufen zur Pause erhöhte Liverpool nach dem Seitenwechsel den Druck und wurde zunehmend gefährlich. Doch gegen die tief stehenden Gäste brauchte die Klopp-Elf einen Strafstoß, um in Führung zu gehen. Nachdem Liverpools Stürmerstar Mohamed Salah von Tyrone Mings zu Fall gebracht worden war, traf der Gefoulte selbst in der 67. Minute vom Elfmeterpunkt.

Chelsea dreht Spiel - Man City mit knappem Erfolg

Chelsea - mit den DFB-Profis Antonio Rüdiger, Kai Havertz und Timo Werner in der Startelf - geriet an der Londoner Stamford Bridge zunächst durch einen Strafstoß von Raphinha (28.) in Rückstand. Mason Mount (42.) und Jorginho (58.) per Foulelfmeter drehten das Spiel, bevor Joe Gelhardt (83.) den Ausgleich für Leeds erzielte. Als alles nach einem Remis aussah, bekam Chelsea einen weiteren Strafstoß zugesprochen, den erneut Jorginho (90.+4) verwandelte.

Durch ihre knappen Siege halten Liverpool und Chelsea den Anschluss an Spitzenreiter Man City. Der Fußballmeister hatte sich zuvor in Überzahl knapp mit 1:0 (0:0) gegen die Wolverhampton Wanderers durchgesetzt und führt die Premier-League-Tabelle nach dem 16. Spieltag mit 38 Punkten an. Zweiter ist der FC Liverpool mit 37 Zählern. Tuchels Chelsea belegt mit 36 Punkten den dritten Tabellenplatz.

© dpa-infocom, dpa:211211-99-345035/4