Ministerpräsident Volker Bouffier (CDU) will im Anschluss an die Bund-Länder-Beratungen an diesem Donnerstag über die Ergebnisse der Gespräche und die Auswirkungen für Hessen berichten. Bei dem Treffen mit Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) soll es um Fragen der Verteilung der ukrainischen Kriegsflüchtlinge und die Finanzierung ihrer Aufnahme gehen. Regierungschef Bouffier hatte jüngst betont, dass das Land und die hessischen Kommunen die Kosten für die Unterbringung und Versorgung der Kriegsflüchtlinge nicht alleine schultern könnten. Da das eine nationale Aufgabe sei, müsse der Bund sich daran beteiligen.