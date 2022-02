Im Südwesten haben Verwaltungen im vergangenen Jahr mehr Anträge für den Bau von neuen Wohnungen freigegeben. Es wurden Pläne für 47.367 Wohnungen in Neubauten genehmigt - im Jahresvergleich ein Plus von acht Prozent, wie das Statistische Landesamt am Mittwoch in Stuttgart mitteilte. Die Baufreigaben für Einfamilienhäuser gingen dabei um zwei Prozent zurück.