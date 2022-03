Rund 1500 Weinflaschen sind bei einem Unfall mit einem umgekippten Anhänger auf der Theodor-Heuss-Brücke in Mainz zerbrochen. Die Brücke wurde am Dienstagvormittag in Richtung der Landeshauptstadt voll gesperrt, wie die Polizei berichtete. Nach rund einer Stunde konnte der Verkehr demnach einspurig an der Unfallstelle vorbeigeleitet werden, was aber weiterhin für erhebliche Verkehrsbehinderungen sorgte. Mittlerweile seien drei der vier Spuren wieder frei, hieß es am Nachmittag.