Wiesbaden (dpa/lhe) - In der Debatte um den Klimawandel soll es vor allem um die Sicherung der Lebensgrundlage Wasser gehen. Die Kommunen müssten nach dem Antrag der Grünen-Fraktion bei der rationellen Verwendung der Ressource Wasser mit Konzepten unterstützt und gefördert werden. Die SPD-Fraktion will sich im Landtag dafür einsetzen, dass das Angebot an Ganztagsplätzen für Grundschulkinder im Land deutlich steigt.

Die Landesregierung will zudem über die neuen Corona-Regeln in Hessen berichten, die ab dem Wochenende gelten. Dann greifen nur noch Basisschutzmaßnahmen, die eine Masken- und Testpflicht lediglich in besonders sensiblen Lebensbereichen wie etwa Krankenhäusern und Altenheimen vorsehen.

Ablaufplan hessischer Landtag

Tagesordnung hessischer Landtag