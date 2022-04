Wiesbaden (dpa/lhe) - Die Angaben der Kandidaten werden derzeit überprüft. Die Anforderungen an die Pädagogen würden dabei nicht mit den Standards hessischer Lehrer verglichen. Da sie für den Unterricht der ukrainischen Kinder zum Einsatz kommen sollen, sei es nicht zwingend erforderlich, dass sie als Lehrkräfte in Hessen anerkannt werden müssen. "Uns reicht in diesem Fall aus, dass sie im ukrainischen Bildungssystem in irgendeiner Form professionell pädagogisch tätig waren", sagte der Kultusminister.

In den hessischen Schulen befinden sich nach Angaben von Lorz mittlerweile rund 3300 Kinder und Jugendliche, die wegen des Angriffs von Russland auf die Ukraine geflüchtet sind. Die Hälfte dieser Kriegsflüchtlinge sei innerhalb einer Woche nach Hessen gekommen. Die Zahl dieser Kinder und Jugendlichen sei zwar noch nicht sehr hoch. Es gebe aber eine große Dynamik, erklärte der Kultusminister.