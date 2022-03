Nach Angaben der Landesregierung sind bislang mehr als drei Mal so viele Flüchtlinge aus der Ukraine in den Südwesten gekommen wie in den Erstaufnahmestellen empfangen wurden. Nach Angaben des Justizministeriums hielten sich etwa 35.000 Menschen Flüchtlinge aus der Ukraine in Baden-Württemberg auf, sagte Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) am Dienstag in Stuttgart. Es handele sich dabei aber nur um grobe Schätzungen.