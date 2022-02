Zwischen unreifen Bananen ist im Rems-Murr-Kreis Kokain im Wert von 20 Millionen Euro versteckt gewesen. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, entdeckten Beamte die 336 Kilogramm Rauschgift schon Ende Januar in einer Bananenreiferei in Baden-Württemberg. Um die Ermittlungen nicht zu behindern, habe das Landeskriminalamt den Fund erst jetzt bekannt gegeben. Es handle sich um die bisher größte Menge an Kokain, die je in Baden-Württemberg beschlagnahmt wurde.