Nach einem Zusammenstoß zwischen einem Auto und einem Lastwagen ist die Autobahn 67 zwischen Groß-Gerau und Büttelborn (Südhessen) in südlicher Fahrtrichtung in der Nacht auf Montag zeitweise voll gesperrt worden. Nach rund drei Stunden wurde die linke Fahrspur am frühen Morgen wieder freigegeben, wie die Polizei mitteilte. Der rechte Fahrstreifen sei noch etwas länger blockiert gewesen, sagte ein Sprecher.