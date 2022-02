Unbekannte haben in der Nacht zum Montag in Grafschaft (Kreis Ahrweiler) einen Geldautomaten gesprengt. Anwohner meldeten im Ortsteil Beller eine Explosion, wie eine Polizeisprecherin sagte. Tatverdächtig seien nun mehrere Personen, die sich in der Nacht in einem Fahrzeug von dem Tatort entfernten.