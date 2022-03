In Künzell ist es am Mittwochmorgen zu einem Garagen- und anschließenden Wohnhausbrand gekommen, bei dem ein Mann verletzt wurde. Das Feuer habe von der Garage aus auf das Wohnhaus übergegriffen, teilte die Polizei mit. Der Hausbesitzer konnte noch Fahrzeuge aus der Garage in Sicherheit bringen und beteiligte sich an den Löscharbeiten, erlitt dabei jedoch eine Rauchvergiftung und musste in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht werden.