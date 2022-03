Wegen heimtückischen Mordes an seinem ehemals besten Freund ist ein 39-Jähriger am Landgericht Fulda zu lebenslanger Haft verurteilt worden. Das Opfer war fünffacher Vater. Der 41-Jährige war am 15. Februar 2021 in Fulda erschossen worden. Der Vorsitzende Richter sprach am Montag von einer kaltblütigen Hinrichtung aus Enttäuschung, Wut und Rache. Der Mann habe in seinem einst engsten Freund einen vermeintlichen Nebenbuhler gesehen. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.