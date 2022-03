Bei einer Karnevalsfeier in der Hocheifelhalle in Adenau (Landkreis Ahrweiler) ist es in der Nacht zum Sonntag zu mehreren Schlägereien gekommen. Wie die Polizei mitteilte, wurden dabei fünf Menschen verletzt. Den Angaben zufolge wird nun in vier Fällen wegen Körperverletzung, in einem wegen gefährlicher Körperverletzung sowie wegen Beleidigung und Hausfriedensbruch ermittelt. Die Polizei sucht Zeugen zu den Auseinandersetzungen.