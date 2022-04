In Hessen sind 1141 Windenergieanlagen mit einer Gesamthöhe von mehr als 50 Metern in Betrieb. Davon stehen die meisten Windräder im Vogelsbergkreis sowie in den Landkreisen Waldeck-Frankenberg und Kassel, wie Umweltministerin Priska Hinz (Grüne) auf eine Kleine Anfrage des fraktionslosen Abgeordneten Rolf Kahnt in Wiesbaden mitteilte. Weitere 120 Windenergieanlagen befänden sich vor der Inbetriebnahme. Davon seien jedoch 83 dieser Anlagen vor Gericht beklagt.