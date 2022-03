Steinbach am Donnersberg (dpa/lrs) - Dieser konnte sich nach dem Unfall am Nachmittag den Angaben zufolge selbst aus dem Fahrzeug befreien, wurde jedoch schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Für die Dauer der Bergungsmaßnahmen war der Fahrstreifen in Richtung Mainz voll gesperrt. Das Auto des 28-Jährigen wurde beim Zusammenprall zerstört. Der Gesamtschaden beträgt laut Polizei rund 50.000 Euro.

