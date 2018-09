Von Maik Rosner

Lissabon. Renato Sanches trat an, er lief mit dem Ball energisch durchs Mittelfeld, schüttelte gleich mehrere Gegenspieler ab und war Sekunden später im Strafraum zur Stelle, um den von ihm maßgeblich geprägten und zugleich schönsten Angriff des Abends auch noch mit dem 2:0 abzuschließen. 54 Minuten waren gespielt, als die bisher so unglückliche Zeit von Renato Sanches beim FC Bayern womöglich ihren Wendepunkt erlebt hatte. Zumindest aber war ihm eine fast schon kitschige Pointe gelungen und zudem nach einer insgesamt couragierten Leistung sein erstes Tor im 27. Pflichtspiel für die Münchner, nachdem er 2016 für 35 Millionen Euro von Benfica Lissabon zum deutschen Serienmeister gewechselt war und dort schon als gescheitert galt. Nun applaudierten nach seinem Tor sogar die Fans seines ehemaligen Vereins aus seiner Heimatstadt Lissabon.

2:0 (1:0) gewannen die Münchner ihr Auftaktspiel in Portugals Hauptstadt am Mittwochabend nach einer weitgehend souveränen Darbietung. Robert Lewandowski hatte den Sieg mit der Führung in der zehnten Minute ebenso auf den Weg gebracht wie den erfolgreichen Trainereinstand von Niko Kovac in der Champions League. Für die Bayern war es bereits der 15. Auftaktsieg in Europas Eliteliga in Serie.

Noch bevor Benficas lebendes Klubmaskottchen, der Adler, kurz vor dem Anpfiff im Estádio da Luz einschwebte, hatte der sommerliche Abend in Lissabon schon eine kleine Überraschung bereitgehalten. Thomas Müller saß zunächst auf der Bank und musste damit vorerst auf seinen 100. Einsatz in der Champions League warten. Dafür durfte Sanches an seiner ehemaligen Wirkungsstätte im halbrechten Mittelfeld starten. Neben dem Portugiesen lief James Rodríguez auf, der in dieser Saison auch noch nicht von Beginn an gespielt hatte. Dahinter begann Javier Martínez als Sechser, weil Thiago Alcántara wegen einer Zehenblessur als vierter Spieler nach Coman (Syndesmoseriss), Tolisso (Kreuzbandriss) sowie Rafinha (Innenbandteilriss im Sprunggelenk) ausfiel.

An den Zielen änderten die Absenzen nichts. "Wir sind hier, um zu gewinnen", hatte Kovac gesagt. Und Torwart Manuel Neuer, nach seinem wiederholten Mittelfußbruch erstmals seit einem Jahr und einer Woche wieder in der Champions League im Einsatz, hatte ergänzt: "Wir wollen Erster werden und den anderen europäischen Mannschaften zeigen, dass mit Bayern zu rechnen ist." Passend zu diesen Vorgaben begannen die Münchner klar überlegen. Chancen waren zunächst allerdings nichts zu bestaunen. Dennoch führten die Bayern rasch, und genügt hatte ihnen dafür der erste gefährliche Angriff. Auslöser war Rechtsverteidiger Joshua Kimmich fast an der eigenen Eckfahne, ehe der Ball über die Stationen Sanches und Franck Ribéry bis zur diagonal gegenüberliegenden Eckfahne zu David Alaba gelangte, der scharf nach innen passte. Lewandowski nahm den Ball an und traf zum 0:1 mit einem Flachschuss gegen die Laufrichtung des ehemaligen Stuttgarter Torwarts Odisseas Vlachodimos. Bald darauf verpasste James das 0:2, nachdem ihn Arjen Robben quasi angeschossen hatte (21.).

Benfica versuchte zwar, die eigene Offensive zu beleben. Wirklich gelang es der Mannschaft von Trainer Rui Vitória nicht, ihren Stürmer und ehemaligen Frankfurter Haris Seferovic einzusetzen. Es passte ins Bild, dass Benficas erste Chance durch einen groben Schnitzer von Mats Hummels entstand, als dem Innenverteidiger vor dem Strafraum ein Pass völlig missriet, Eduardo Silva aber deutlich über das Tor schoss (22.). Kurz darauf kam er dem Ausgleich deutlich näher, doch Neuer parierte seinen Flachschuss aufs kurze Eck stark (28.).

Ausgeglichener war das Spiel nun, auch ein bisschen wild, was vor allem daran lag, dass die Bayern nicht mehr so ballsicher auftraten. Doch nach der Pause ließen sie nur noch einen gefährlichen Kopfball von Rúben Dias zu - und bejubelten Sanches‘ Pointe.

Lissabon: Odisseas Vlachodimos - Andre Almeida, Ruben Dias, Jardel, Grimaldo - Gedson Fernandes (75. Zivkovic), Fejsa, Pizzi (62. Rafa Silva) - Salvio (62. Gabriel), Seferovic, Cervi.

München: Neuer - Kimmich, Jerome Boateng, Hummels, Alaba - Martinez (88. Thomas Müller) - Robben, Sanches, James (79. Goretzka), Ribery (62. Gnabry) - Lewandowski.

Schiedsrichter: Antonio Mateu Lahoz (Spanien); Tore: 0:1 Lewandowski (10.), 0:2 Sanches (54.); Zuschauer: 60.274 ; Beste Spieler: Salvio - Martinez, Sanches; Gelbe Karten: Fejsa, Jardel - Kimmich, Hummels.