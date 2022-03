Junge Menschen haben derzeit sehr gute Chancen, in Hessen einen Ausbildungsplatz zu finden. Darauf hat am Donnerstag ein Bündnis aus Politik und Wirtschaft in Offenbach hingewiesen. "Die Chancen, jetzt einen Ausbildungsplatz zu finden, sind enorm", sagte die Geschäftsführerin Bettina Wolf von der Regionaldirektion der Arbeitsagentur. Wer noch unsicher sei, solle die umfangreichen Informationsangebote nutzen.